Главы МИД Азербайджана и Румынии уверены в дальнейшем расширении двустороннего сотрудничества

Министры иностранных дел Азербайджана и Румынии Эльмар Мамедъяров и Теодор Мелешкану выражают уверенность в дальнейшем укреплении двустороннего сотрудничества и диалога между Баку и Бухарестом, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.
«Э.Мамедъяров в письме своему румынскому коллеге письму по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Румынией отметил стратегический характер сотрудничества между двумя странами», - говорится в сообщении.
Глава МИД отметил расширяющееся двустороннее сотрудничество во всех сферах, в том числе политической, экономической, культурной.
Э.Мамедъяров высоко оценил поддержку, оказываемую официальным Бухарестом справедливой позиции Баку в направлении урегулирования армяно-азербайджанского конфликта, и уважительное отношение румынской стороны к суверенитету и территориальной целостности Азербайджана.
Р.Бабаев
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