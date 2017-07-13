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Внешняя политика 13.07.2017 17:58

Главы МИД Азербайджана и Румынии уверены в дальнейшем расширении двустороннего сотрудничества

Министры иностранных дел Азербайджана и Румынии Эльмар Мамедъяров и Теодор Мелешкану выражают уверенность в дальнейшем укреплении двустороннего сотрудничества и диалога между Баку и Бухарестом, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.
«Э.Мамедъяров в письме своему румынскому коллеге письму по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Румынией отметил стратегический характер сотрудничества между двумя странами», - говорится в сообщении.
Глава МИД отметил расширяющееся двустороннее сотрудничество во всех сферах, в том числе политической, экономической, культурной.
Э.Мамедъяров высоко оценил поддержку, оказываемую официальным Бухарестом справедливой позиции Баку в направлении урегулирования армяно-азербайджанского конфликта, и уважительное отношение румынской стороны к суверенитету и территориальной целостности Азербайджана.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РУМЫНИЯ, ОТНОШЕНИЯ, РАЗВИТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]