MIDA рассмотрело около 5,8 тыс. обращений граждан, желающих получить льготное жилье

Государственное агентство жилищного строительства (MIDA) Азербайджана рассмотрело 5,797 тыс. обращений граждан для получения льготного жилья, сообщил директор агентства Самир Нуриев.

«Системы «Льготное жилье» на портале «Электронное правительство» заработала 30 мая. С тех пор посредством этой системы зарегистрировано 5,797 тыс. обращений. В результате подтверждены права 5,637 тыс. граждан на приобретение квартиры, для них открыты личные электронные кабинеты», - сказал С.Нуриев, слова которого приводятся в сообщении агентства.

Обращения также принимаются также в центрах «ASAN Xidmet».

По его словам, продолжается строительство Ясамальского жилого комплекса.

«Ведется строительство 8-го этажа первого 9-этажного здания, завершаются строительно-монтажные работы в 3-этажной общеобразовательной школе. Эти здания планируется завершить летом 2018 года. В 25 из 29 зданий комплекса ведутся работы по строительству, созданию сети электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения, канализационной системы», - сказал С.Нуриев.

Он напомнил, что MIDA удалось привлечь более 11 млн манатов частных инвестиций на строительство трех зданий в комплексе.

«Во втором проекте агентства - Говсанском жилом комплексе - завершена подготовка градостроительного обоснования, завершается тендерная процедура для разработки проектно-сметной документации», - говорится в сообщении.

В апреле 2016 года президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании Госагентства жилищного строительства при президенте.



А.Ахундов



