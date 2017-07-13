Азербайджан возлагает большие надежды на усилия Макрона в разрешении нагорно-карабахского конфликта – президент Алиев

Баку возлагает большие надежды на усилия Франции и лично президента Эммануэля Макрона в разрешении нагорно-карабахского конфликта, говорится в поздравительном послании президента Азербайджана Ильхама Алиева французскому коллеге по случаю Дня взятия Бастилии.
«Мы возлагаем большие надежды на усилия Франции, как сопредседателя Минской группы ОБСЕ, и лично ваши усилия, направленные на мирное и справедливое разрешение нагорно-карабахского конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана, в соответствии с международным правом», - говорится в послании, сообщает сайт главы государства.
Президент И.Алиев отметил, что это подразумевает под собой прекращение оккупации Арменией азербайджанских земель и возвращение на свою родину более миллиона азербайджанцев, ставших в результате этой оккупации беженцами и вынужденными переселенцами.
«Азербайджан придает особое значение азербайджано-французским отношениям», - заявил И.Алиев, отметив, что сегодня политические, экономические и культурные связи между странами успешно развиваются и расширяются.
А.Ахундов
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