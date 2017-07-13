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ТЭК 13.07.2017 18:55

Грузия будет покупать газ у Газпрома только при необходимости - глава Минэнерго республики

Грузия будет закупать газ у "Газпрома" только в случае необходимости, обязательства по закупке конкретных объемов природного газа у республики нет, заявил новый министр энергетики Илья Элошвили журналистам в четверг.

"Почему мы заключили контракт с "Газпромом"? Потому, что нам (Грузии - ИФ) в определенные периоды необходимы дополнительные объемы природного газа", - сказал он, поясняя причины заключенного с "Газпромом" обновленного договора по транзиту российского газа в Армению.

"Не (буду углубляться - ИФ) в детали, связанные с "Газпромом", просто скажу, что прежний контракт с "Газпромом" был завершен, а когда контракт кончается - стороны начинают переговоры. Сказать, что условия для Грузии ухудшились, это значит ввести общественность в заблуждение", - сказал И.Элошвили.

При этом он отметил, что не стоит говорить о том, насколько выгодно или проигрышно для Грузии новое соглашение с "Газпромом". "Главное, что у нас нет обязательств закупать какой-то определенный объем газа, мы покупаем газ у "Газпрома", когда его не хватает в стране", - заявил министр.

Как заявил в конце января Каха Каладзе, занимавший тогда пост министра энергетики Грузии, договор с компанией "Газпром экспорт" о новых условиях транзита российского природного газа в Армению, предусматривающий переход на денежную оплату стоимости транзита, уже оформлен. "Соглашение с Газпром экспортом" уже подписано", - сказал он.

Как сообщалось, согласно договору, "Газпром экспорт" гарантирует оплату транспортировки газа через территорию Грузии в Армению в 2017-2018 годах в объемах 2-2,2 млрд куб. м в год, а также поставку газа в Грузию "на гибких условиях, по цене на $30 за 1000 куб. м ниже, чем в 2016 году", то есть за $185. При этом не разглашается цена самого транзита, являющаяся коммерческой тайной.

Согласно договору, в 2017 году "Газпром" оплачивает транзит газа по смешанной системе - частично деньгами и частично сырьем, а в 2018 году - только денежными расчетами.

Ранее от транзита российского газа в Армению Грузия получала 10% общего объема его транспортировки.

Грузия ежегодно потребляет около 2,5 млрд кубометров газа, основным поставщиком которого является Азербайджан. В этом году республика планирует получить 2,457 млрд куб. м газа, в том числе из Азербайджана - 2,347 млрд куб. м (95,5%).

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Тэги: ГРУЗИЯ, ГАЗПРОМ, ЗАКУПКИ


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