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СНГ 13.07.2017 19:21

Спикер парламента Молдавии настаивает на выводе российских войск из Приднестровья

Председатель парламента Молдавии Андриан Канду призвал Россию начать процедуру вывода войск с территории республики - из Приднестровья.

"Мы продолжаем это требовать (вывод войск с территории Молдавии), и было бы хорошо, чтобы РФ начала выполнять свои международные обязательства и приступила к выводу своих войск с нашей территории", - сказал А.Канду в парламенте в четверг.

Он подчеркнул, что, "если Россия признаёт территориальную целостность Молдавии, она должна признавать и право государства контролировать свои границы".

Комментируя призыв Госдумы РФ к властям Молдавии и Украины о том, чтобы эти страны не оказывали давление и не устанавливали совместный контроль на приднестровском участке границы с Украиной, А.Канду заявил: "Молдавские власти никогда не допускали ущемления или экономическую блокаду Приднестровья. Подобные заявления не принесут никому никакой выгоды".

Спикер сказал, что "контроль границы - это суверенное право Молдавии и внутреннее дело нашей страны. Мы должны обеспечить безопасность государства, в том числе путём контроля собственных границ".

"Совместно с Украиной, мы пришли к каким-то решениям, чтобы на территории Украины установили совместный пункт контроля границы. Это касается только интересов Молдавии и Украины, а любое другое вмешательство со стороны других государств является незаконным, и нарушает нормы международного права", - добавил А.Канду.

7 июня Госдума РФ приняла заявление "О негативных тенденциях в развитии ситуации вокруг Приднестровья в связи с действиями правительства Молдавии и властей Украины". Госдума призвала власти Молдавии и Украины "отказаться от давления на Приднестровье".

Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии выразило "сожаление и недоумение в связи с заявлением Госдумы.

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что "попытки давления с любой стороны будут иметь обратный эффект в деле решения приднестровского вопроса".

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Тэги: МОЛДАВИЯ, РОССИЯ, ВОЙСКА, ВЫВОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]