Спикер парламента Молдавии настаивает на выводе российских войск из Приднестровья

Председатель парламента Молдавии Андриан Канду призвал Россию начать процедуру вывода войск с территории республики - из Приднестровья.
"Мы продолжаем это требовать (вывод войск с территории Молдавии), и было бы хорошо, чтобы РФ начала выполнять свои международные обязательства и приступила к выводу своих войск с нашей территории", - сказал А.Канду в парламенте в четверг.
Он подчеркнул, что, "если Россия признаёт территориальную целостность Молдавии, она должна признавать и право государства контролировать свои границы".
Комментируя призыв Госдумы РФ к властям Молдавии и Украины о том, чтобы эти страны не оказывали давление и не устанавливали совместный контроль на приднестровском участке границы с Украиной, А.Канду заявил: "Молдавские власти никогда не допускали ущемления или экономическую блокаду Приднестровья. Подобные заявления не принесут никому никакой выгоды".
Спикер сказал, что "контроль границы - это суверенное право Молдавии и внутреннее дело нашей страны. Мы должны обеспечить безопасность государства, в том числе путём контроля собственных границ".
"Совместно с Украиной, мы пришли к каким-то решениям, чтобы на территории Украины установили совместный пункт контроля границы. Это касается только интересов Молдавии и Украины, а любое другое вмешательство со стороны других государств является незаконным, и нарушает нормы международного права", - добавил А.Канду.
7 июня Госдума РФ приняла заявление "О негативных тенденциях в развитии ситуации вокруг Приднестровья в связи с действиями правительства Молдавии и властей Украины". Госдума призвала власти Молдавии и Украины "отказаться от давления на Приднестровье".
Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии выразило "сожаление и недоумение в связи с заявлением Госдумы.
Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что "попытки давления с любой стороны будут иметь обратный эффект в деле решения приднестровского вопроса".
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