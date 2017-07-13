МИД Грузии не видит необходимости создания нового формата для переговоров с Россией

Нет никакой необходимости в создании нового формата для диалога с Россией, заявил замглавы МИД Грузии Давид Залкалиани журналистам в четверг.

"Для меня непонятно о каком новом формате диалога с Россией может идти речь, если мы не используем уже существующие форматы", - сказал Д.Залкалиани, комментируя заявление главы МИД России Сергея Лаврова в Брюсселе, что Москва готова к диалогу с Тбилиси и в новых форматах, в том числе на парламентском уровне.

Д.Залкалиани отметил, что существуют два формата диалога с Россией - это международный Женевский формат переговоров, в рамках которого обсуждаются все самые острые вопросы грузино-российских отношений и формат переговоров между спецпредставителем премьер-министра Грузии Зурабом Абашидзе с замглавы МИД РФ Григорием Карасиным, где возможно достижение соглашений по экономическим, торговым и гуманитарным вопросам.

По мнению Д.Залкалиани, главной проблемой в достижении прогресса в грузино-российских переговорах в Женевском формате является позиция России, которая отказывается подписывать соглашение о неприменении силы в отношении Грузии.

Замминистра отказался комментировать визит на этой неделе в Москву депутатов от оппозиционной партии "Альянс патриотов Грузии".

"Я не буду комментировать этот визит, так как эта партия не находится во власти. Этот визит исключительно партийный и им решать, куда и к кому ездить", - сказал Д.Залкалиани.

Между тем депутаты "Альянса патриотов Грузии" заявили журналистам в Тбилисском аэропорту, что их визит в Москву был весьма плодотворным.

"Мы договорились с российскими коллегами создать, предположительно, в сентябре рабочие группы, в которых будут рассматриваться очень конкретные вопросы, в том числе и связанные с урегулированием конфликтов в Абхазии и Южной Осетии, но легитимацию этих групп должны утвердить парламенты России и Грузии", - сказала журналистам депутат Ада Маршания.

Она отметила, что её партия предлагает парламенту Грузии отменить действующий закон "Об оккупированных территориях" и этот вопрос обсуждался в Москве.

По её словам, с детальной информацией о визите в Москву депутаты "Альянса патриотов Грузии" ознакомят журналистов на пресс-конференции в понедельник, 17 июля.