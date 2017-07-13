Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.702 EUR   1.9467 RUR   0.0283 GBR   2.1952 TRY   0.4775

Цена на нефть

    $/bbl WTI   45.04 Brent   47.52

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 20° 33° Завтра 22° 29° 15 Июл 23° 31° 16 Июл 22° 31°

СНГ 13.07.2017 19:40

МИД Грузии не видит необходимости создания нового формата для переговоров с Россией

Нет никакой необходимости в создании нового формата для диалога с Россией, заявил замглавы МИД Грузии Давид Залкалиани журналистам в четверг.

"Для меня непонятно о каком новом формате диалога с Россией может идти речь, если мы не используем уже существующие форматы", - сказал Д.Залкалиани, комментируя заявление главы МИД России Сергея Лаврова в Брюсселе, что Москва готова к диалогу с Тбилиси и в новых форматах, в том числе на парламентском уровне.

Д.Залкалиани отметил, что существуют два формата диалога с Россией - это международный Женевский формат переговоров, в рамках которого обсуждаются все самые острые вопросы грузино-российских отношений и формат переговоров между спецпредставителем премьер-министра Грузии Зурабом Абашидзе с замглавы МИД РФ Григорием Карасиным, где возможно достижение соглашений по экономическим, торговым и гуманитарным вопросам.

По мнению Д.Залкалиани, главной проблемой в достижении прогресса в грузино-российских переговорах в Женевском формате является позиция России, которая отказывается подписывать соглашение о неприменении силы в отношении Грузии.

Замминистра отказался комментировать визит на этой неделе в Москву депутатов от оппозиционной партии "Альянс патриотов Грузии".

"Я не буду комментировать этот визит, так как эта партия не находится во власти. Этот визит исключительно партийный и им решать, куда и к кому ездить", - сказал Д.Залкалиани.

Между тем депутаты "Альянса патриотов Грузии" заявили журналистам в Тбилисском аэропорту, что их визит в Москву был весьма плодотворным.

"Мы договорились с российскими коллегами создать, предположительно, в сентябре рабочие группы, в которых будут рассматриваться очень конкретные вопросы, в том числе и связанные с урегулированием конфликтов в Абхазии и Южной Осетии, но легитимацию этих групп должны утвердить парламенты России и Грузии", - сказала журналистам депутат Ада Маршания.

Она отметила, что её партия предлагает парламенту Грузии отменить действующий закон "Об оккупированных территориях" и этот вопрос обсуждался в Москве.

По её словам, с детальной информацией о визите в Москву депутаты "Альянса патриотов Грузии" ознакомят журналистов на пресс-конференции в понедельник, 17 июля.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, МИД, РОССИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ


Похожие новости


Главы МИД Азербайджана, Грузии и Турции соберутся в Баку на следующей неделе – диписточник Карасин и Абашидзе обсудят 7 июля в Праге имплементацию соглашения России и Грузии о таможенном мониторинге Глава МИД Грузии опроверг утверждения оппозиции о сокращении грузинского воинского контингента в Афганистане В Тбилиси считают, что Москва пытается уклониться от имплементации соглашения по таможенному мониторингу Официальный Тбилиси не признает проходящие в Южной Осетии президентские выборы и референдум Глава МИД Грузии перечислил шаги, которые должны привести республику к членству в ЕС

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]