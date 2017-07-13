США составляют реестр иностранных боевиков ИГ, их уже почти 20 тыс. - спецпредставитель американского президента

Спецпредставитель президента США по вопросам взаимодействия с другими странами в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" Бретт Макгурк заявил, что США формируют базу данных иностранных боевиков этой группировки.

"Мы создаем глобальную базу данных иностранных боевиков, о которых нам известно. Сейчас там 18 тыс. имен", - сказал он, выступая на встрече представителей коалиции по борьбе с ИГ.

Б.Макгурк упомянул, что партнер международной коалиции - Интерпол - оказывает помощь в создании базы данных.

Он отметил, что в настоящий момент доступ иностранным боевикам в Сирию весьма затруднен, в частности, благодаря действиям Турции по охране своих границ.

"Наша миссия состоит в том, чтобы удостовериться, что приехавшие ранее (боевики - ИФ) не смогли выбраться, и что они умрут в Ираке или Сирии", - добавил Б.Макгурк.