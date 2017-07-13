Минобороны Азербайджана создало Центр технического обслуживания и ремонта средств связи вооруженных сил

Центр технического обслуживания и ремонта средств связи ВС Азербайджана начал свою работу в четверг, говорится в сообщении министерства обороны.

«Продолжаются работы с целью развития в ВС возможностей средств связи, являющихся одним из элементов управления современной и мобильной армией. 13 июля руководство Минобороны приняло участие в открытии Центра технического обслуживания и ремонта средств связи», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, Центр в кратчайшие сроки обеспечит техническое обслуживание и ремонт используемых в войсках всех видов стационарного и мобильного современного военного коммуникационного оборудования.

«Министру обороны генерал-полковнику Закиру Гасанову было доложено о боевых возможностях, назначении и оснащении установленных на базе различных колесных транспортных средств и предназначенных для управления боем командно-штабных машин. Руководство министерства осмотрело расположенные на территории центра лаборатории, предназначенные для текущего и среднего ремонта современных средств связи, в том числе другие служебные и административные помещения, а также склады. Министр обороны дал соответствующие указания в связи с расширением деятельности и возможностей центра», - сказано в сообщении.

А.Ахундов