Для получения следующего транша ЕС Украине необходимо выполнить еще 7 требований, заявляют в Еврокомиссии

Для получения третьего транша макрофинансовой помощи в EUR600 млн от Европейского Союза Украине необходимо выполнить семь требований, в частности, снять эмбарго на экспорт древесины, сообщил вице-президент Европейской комиссии, европейский комиссар по вопросам евро и социального диалога Валдис Домбровскис.
"У нас очень ограничено время. Все требования должны быть выполнены до октября. В ноябре мы проведем оценку и сделаем выплату в декабре. ... Мы говорим о том, что осталось только 7 требований, некоторые из них в работе, например, система электронных деклараций активов, которая нуждается в эффективном контроле и верификации", - сказал он на пресс-конференции в четверг в Киеве.
В частности, введение реестров для владельцев компаний, при котором стал бы известен конечный бенефициар, а также требование не вести торговлю и не вводить запретных мер, которые бы противоречили существующему соглашению о ЗСТ с ЕС.
Кроме того, некоторые требования сохранились и остались обязательными для выполнения со второго транша, в их числе снятие моратория на экспорт необработанной древесины. По его словам, среди требований, которые включают 21 пункт, 14 из которых уже выполнены.
В.Домбровскис также уточнил, что сотрудничество с Украиной в сфере безопасности продолжится. "В частности, поиск мирного разрешения конфликта в восточной Украине, который бы уважал суверенитет и территориальную целостность Украины", - добавил он.
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