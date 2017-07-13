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Бизнес и законодательство 13.07.2017 21:18

Заложен фундамент завода твердых лекарственных форм в Азербайджане

Церемония закладки фундамента завода твердых лекарственных форм прошла в пятницу в Сумгайыте, сообщили в министерстве экономики.

«Завод, который строит индийская компания SunPharma, начнет работать в конце следующего года. Производственная мощность составит 200 млн таблеток, 40 млн капсул и 20 млн ампул в год», - сообщили в министерстве.

Продукция завода поможет покрыть спрос на лекарства внутри Азербайджана, а также будет экспортироваться в страны СНГ и на другие зарубежные рынки.

Эксклюзивные права на продажу препаратов SunPharma в Азербайджане имеет компания GunPharma.

В церемонии закладки фундамента завода принял участие министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев. Предприятие станет первым заводом твердых лекарственных форм и третьим фармацевтическим заводом, строящимся в Азербайджане.

SunPharma является одной из крупнейших фармацевтических компаний мира.

А.Ахундов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ФАРМАЦЕВТИКА, ЛЕКАРСТВА, ФУНДАМЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]