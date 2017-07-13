Заложен фундамент завода твердых лекарственных форм в Азербайджане

Церемония закладки фундамента завода твердых лекарственных форм прошла в пятницу в Сумгайыте, сообщили в министерстве экономики.

«Завод, который строит индийская компания SunPharma, начнет работать в конце следующего года. Производственная мощность составит 200 млн таблеток, 40 млн капсул и 20 млн ампул в год», - сообщили в министерстве.

Продукция завода поможет покрыть спрос на лекарства внутри Азербайджана, а также будет экспортироваться в страны СНГ и на другие зарубежные рынки.

Эксклюзивные права на продажу препаратов SunPharma в Азербайджане имеет компания GunPharma.

В церемонии закладки фундамента завода принял участие министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев. Предприятие станет первым заводом твердых лекарственных форм и третьим фармацевтическим заводом, строящимся в Азербайджане.

SunPharma является одной из крупнейших фармацевтических компаний мира.

А.Ахундов