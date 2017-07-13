Встреча Трампа-младшего и российского юриста ни к чему не привела - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что встреча его сына Дональда Трампа-младшего с юристом из РФ Натальей Весельницкой не принесла каких-либо результатов.
"Итак, у меня есть сын - прекрасный молодой человек, он отличный человек. Он встретился с юристом из России. Встреча шла очень недолго, и ничего на ней не случилось. И я думаю, это такая встреча, в которой приняла бы участие большая часть политиков", - сказал Д.Трамп в Париже на совместной пресс-конференции со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном.
"Я думаю, что с практической точки зрения большинство согласилось бы на эту встречу. Это можно назвать сбором компромата или просто информации о политическом оппоненте", - продолжил Д.Трамп.
При этом президент отметил, что за два года политической карьеры он неоднократно слышал предложения о передаче подобного рода информации. "Это очень стандартно в политике. Политика не самое приятное занятие в мире, но она очень стандартна", - сказал он.
Д.Трамп подчеркнул, что во встрече принимал негосударственный юрист из России, и что на ней речь шла об усыновлениях.
Ранее в зарубежных СМИ появилась информация, согласно которой в июне прошлого года Д.Трамп-младший в преддверие выборов президента США встречался с Н.Весельницкой, которая якобы "имеет связи в Кремле" и которая располагала информацией о кандидате в президенты США 2016 года, экс-госсекретаре Хиллари Клинтон.
В понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле не знакомы с Н.Весельницкой, которая якобы в июне прошлого года встречалась с сыном президента США Д.Трампом-младшим.
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