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ТЭК 13.07.2017 21:52

Нефть перешла к росту, инвесторы оценивают шансы на ребалансировку рынка, Brent выше $48

Цены на нефть перешли к росту в ходе торгов в четверг, ранее рынок отреагировал снижением на ежемесячный отчет Международного энергетического агентства (МЭА), однако затем инвесторы задумались о перспективах восстановления равновесия спроса и предложения на нефтяном рынке.

Кроме того, Нигерия выразила готовность ограничить нефтедобычу, когда она восстановится до 1,8 млн баррелей в сутки (б/с), чтобы поддержать борьбу ОПЕК+ с перепроизводством нефти. В настоящее время Нигерия добывает около 1,7 млн б/с.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК повысилась на $0,35 (0,73%) - до $48,09 за баррель.

Августовский контракт на нефть WTI на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялся к этому времени на $0,34 (0,75%) - до $45,83 за баррель.

МЭА усомнилось в том, что ребалансировка нефтяного рынка идет, как ожидалось, но при этом улучшило оценку повышения мирового спроса на нефть в текущем году и сообщило о сокращении запасов топлива в развитых странах.

МЭА прогнозирует увеличение добычи нефти странами не-ОПЕК в 2017 году на 0,7 млн б/с, в 2018 году - на 1,4 млн б/с. Основной рост обеспечат США - на 610 тыс. б/с и 1,045 млн б/с соответственно. Также сильный вклад в рост поставок внесут Бразилия, Канада и Казахстан, в то время лидерами снижения будут Мексика и Китай.

Также в отчете МЭА отмечается, что в июне объем поставок стран, не входящих в ОПЕК, вырос на 380 тыс. баррелей в сутки благодаря сезонному увеличению производства биотоплива и восстановлению добычи в Канаде после сбоев.

Между тем запасы нефти в странах ОЭСР снизились в мае на 6 млн баррелей. На данный момент запасы на 266 млн баррелей выше среднего уровня за 5 лет по сравнению с превышением в 300 млн баррелей в апреле.

Добыча нефти странами ОПЕК, по данным МЭА, в июне выросла на 340 тыс. б/с - до 32,6 млн б/с. Показатель является рекордным с начала года.

Глава Федрезерва Джанет Йеллен в ходе выступления в Сенате США заявила, что объем буровых операций в США вырос вслед за повышением цен на нефть с многолетних минимумов, и этот рост поддерживает экономическую активность в целом.

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]