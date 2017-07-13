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Дальнее зарубежье 13.07.2017 22:10

Франция более не считает уход Асада обязательным условием политического урегулирования в Сирии - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в четверг в Париже, что отход от власти президента Сирии Башара Асада более не является непременным условием разрешения сирийского кризиса.

"У нас есть одна главная цель - искоренить терроризм, неважно, кем являются (террористы - ИФ). Мы хотим получить всеобъемлющее устойчивое политическое решение. На фоне всего этого я не требую ухода Асада, это более не приоритет для Франции", - сказал президент во время совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом.

"Безусловно, у нас новый подход по отношению к Сирии, потому что мы хотим результатов и хотим тесной работы с партнерами, включая США", - отметил он.

Однако он напомнил, что использование сирийским режимом химического оружия повлечет за собой удары по складам этого оружия в Сирии, и что применение такого оружия является "красной линией" и для Парижа и для Вашингтона.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, МАКРОН, АСАД, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]