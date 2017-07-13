Франция более не считает уход Асада обязательным условием политического урегулирования в Сирии - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в четверг в Париже, что отход от власти президента Сирии Башара Асада более не является непременным условием разрешения сирийского кризиса.
"У нас есть одна главная цель - искоренить терроризм, неважно, кем являются (террористы - ИФ). Мы хотим получить всеобъемлющее устойчивое политическое решение. На фоне всего этого я не требую ухода Асада, это более не приоритет для Франции", - сказал президент во время совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом.
"Безусловно, у нас новый подход по отношению к Сирии, потому что мы хотим результатов и хотим тесной работы с партнерами, включая США", - отметил он.
Однако он напомнил, что использование сирийским режимом химического оружия повлечет за собой удары по складам этого оружия в Сирии, и что применение такого оружия является "красной линией" и для Парижа и для Вашингтона.
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