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СНГ 14.07.2017 12:15

Готовится визит Могерини в Узбекистан

Состояние и перспективы развития сотрудничества между Узбекистаном и ЕС, в том числе и предстоящие двусторонние контакты, были рассмотрены в ходе встречи министра иностранных дел республики Абдулазиза Камилова с гендиректором Еврокомиссии по международному сотрудничеству и развитию Стефано Мансервиси.

"В беседе обсуждены состояние и перспективы сотрудничества между Узбекистаном и Евросоюзом в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других областях, а также ход реализации стратегии нового партнерства Евросоюза с Центральной Азией с точки зрения повышения ее эффективности", - сообщает в пятницу пресс-служба узбекского МИД.

Как отмечается в сообщении, в практическом плане была рассмотрена подготовка к предстоящему заседанию Совета сотрудничества "Узбекистан-ЕС" в Брюсселе, визиту в республику Верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини, проведению в Узбекистане очередной межрегиональной встречи "Центральная Азия - ЕС" и другим совместным мероприятиям.

По данным пресс-службы, стороны подтвердили взаимное согласие на учреждение нового органа взаимодействия - Подкомитета по сотрудничеству в целях развития, который будет заниматься укреплением связей в финансово-технической сфере.

На встрече также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной политики.

В беседе принял участие глава делегации ЕС в Узбекистане, посол Эдуардс Стрипрайс.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, МИД, ЕС, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]