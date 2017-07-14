Готовится визит Могерини в Узбекистан

Состояние и перспективы развития сотрудничества между Узбекистаном и ЕС, в том числе и предстоящие двусторонние контакты, были рассмотрены в ходе встречи министра иностранных дел республики Абдулазиза Камилова с гендиректором Еврокомиссии по международному сотрудничеству и развитию Стефано Мансервиси.
"В беседе обсуждены состояние и перспективы сотрудничества между Узбекистаном и Евросоюзом в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других областях, а также ход реализации стратегии нового партнерства Евросоюза с Центральной Азией с точки зрения повышения ее эффективности", - сообщает в пятницу пресс-служба узбекского МИД.
Как отмечается в сообщении, в практическом плане была рассмотрена подготовка к предстоящему заседанию Совета сотрудничества "Узбекистан-ЕС" в Брюсселе, визиту в республику Верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини, проведению в Узбекистане очередной межрегиональной встречи "Центральная Азия - ЕС" и другим совместным мероприятиям.
По данным пресс-службы, стороны подтвердили взаимное согласие на учреждение нового органа взаимодействия - Подкомитета по сотрудничеству в целях развития, который будет заниматься укреплением связей в финансово-технической сфере.
На встрече также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной политики.
В беседе принял участие глава делегации ЕС в Узбекистане, посол Эдуардс Стрипрайс.
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