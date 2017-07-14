Росавиация зафиксировала в четверг задержки чартерных рейсов 4 авиакомпаний

Росавиация в минувший четверг зафиксировала задержки чартерных рейсов продолжительностью более двух часов четырех авиакомпаний.
Как сообщается на сайте ведомства, два рейса задержала Pegas fly, по одному - "ВИМ-Авиа", Red Wings и Nordwind. Среди причин задержек - позднее прибытие воздушных судов, "решение авиакомпании".
Самая продолжительная задержка зафиксирована у Red Wings: составила почти 10,5 часов, рейс Москва - Анталья.
Росавиация начала проводить ежедневный мониторинг задержек вылетов более чем на два часа с 20 июня. Причиной послужили массовые задержки и отмены рейсов авиакомпании "ВИМ-Авиа", которые наблюдались с конца мая. Как заявлял глава Росавиации Александр Нерадько, "эта репутационная ремарка должна сыграть свою роль при выборе пассажиром перевозчика". Следующий шаг, на который может пойти ведомство - провести проверки исполнения компаниями сертификационных и лицензионных требований. Крайней мерой А.Нерадько называл точечное ограничение программ чартерных перевозок.
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