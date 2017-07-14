Правительство Британии готовится к замене европейских законов местными

Правительство Великобритании одобрило в четверг законопроект, предусматривающий главенство британских законов над европейскими и упраздняющий правовые предпосылки для пребывания страны в составе Европейского союза.



Цель законопроекта - гарантировать, что после выхода Великобритании из состава ЕС страна будет обладать "полностью функционирующей правовой системой", объяснил британский министр по делам Brexit Дэвид Дэвис. "Этот закон означает, что выход из состава Европейского союза будет происходить в условиях максимальной безопасности, контроля и преемственности", - заверил он.



"Закон об аннулировании" (Repeal Bill) должен упразднить все правовые предпосылки, принятые еще в 1972 году и составившие базу для вступления Великобритании в Евросоюз, сообщает Deutsche Welle.



В соответствии с документом, законы Евросоюза на территории страны должны быть заменены законами Соединенного королевства. Документ также предусматривает главенство британского закона по отношению к европейскому и освобождает Великобританию от обязательств подчиняться юрисдикции Европейского суда.



Прежде чем закон вступит в силу, его должен одобрить британский парламент. Первые дебаты состоятся 14 июля.



Д.Дэвис выразил надежду, что парламентарии также поддержат пункт законопроекта, позволяющий кабинету министров вносить изменения в действующие в Великобритании законы, чтобы они оставались дееспособными и после того, как страна лишится членства в ЕС. Предусматривается, что это право должно сохраниться за правительством два года с момента окончания процесса Brexit. Именно этот пункт в законопроекте вызвал максимальное недовольство депутатов парламента.



Предназначение законопроекта было очевидно с самого начала - перестроить весь накопленный за десятилетия корпус европейских законов в британские с тем, чтобы они были применимы юристами уже в день выхода, пишет Times. Однако по меньшей мере по трем его положениям детали не прояснены, и всегда было ясно, что они могут стать камнем преткновения.



Теперь стало очевидно, что правительство хочет получить максимально возможные полномочия для "исправления" навязанных извне законов министерскими указами без утверждения их в парламенте. Оно хочет, чтобы отобранные у Брюсселя властные полномочия сохранились в Вестминстере и не оказались бы переданы в местные парламенты Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. И, наконец, оно отказывается инкорпорировать в британское законодательство хартию ЕС по правам человека. По всем этим трем фронтам лейбористы, либерал-демократы и шотландские националисты обещали дать правительству осенью бой. Д.Дэвис не преувеличивает, когда называет этот законопроект "одним из важнейших в истории британского парламента". Тем более важно при его принятии не торопиться, отмечается в статье. Наряду со сложнейшей задачей принятия новых торговых соглашений с ЕС это еще одно подтверждение того, что правильной стратегией по Brexit будет переходный период с сохранением Британии в едином рынке и таможенном союзе до заключения окончательного соглашения.



На самом деле положения законопроекта сформулированы настолько неопределенно, что, по мнению профессора Кембриджского университета Марка Эллиота, на деле они означают "широкомасштабную передачу законодательных компетенций от парламента правительству". Учитывая, что одним из двигателей Brexit было возвращение суверенитета британскому парламенту, будет неверно заменить нависающую над парламентом тень Брюсселя тенью правительства, пишет BBC.



Сформулированные в законопроекте министерские полномочия слишком широки. Положения Brexit слишком важны, чтобы оставить их полностью на усмотрение министерского аппарата, отмечает Times. Они должны быть утверждены парламентом, каким бы длительным и сложным ни будет этот процесс. Лучший способ упростить его - поставить перед собой достижимую промежуточную цель по выходе из ЕС с сохранением отношений, сходных с теми, которыми пользуется Норвегия, пишет газета.