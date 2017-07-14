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АПК 14.07.2017 11:39

В Азербайджане планируют развивать сельскохозяйственную кооперацию

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу утвердил Госпрограмму развития сельскохозяйственной кооперации на 2017-2022 года.
Госпрограмма направлена на оказание государственной поддержки в формировании и развитии сельскохозяйственной кооперации.
В распоряжении, связанном с утверждением программы, министерству сельского хозяйства Азербайджана поручено создать специальное структурное подразделение, которое будет заниматься вопросами сельскохозяйственной кооперации.
Кроме этого, Минсельхоз два раза в год должен отчитываться перед президентом о ходе реализации программы.
Общий контроль над реализацией Госпрограммы возложен на Администрацию президента Азербайджана.
Основными целями Госпрограммы являются: создание сельскохозяйственных кооперативов; проведение комплекса стимулирующих мер для создания кооперативов; модернизация производственной базы сельскохозяйственных кооперативов; применение системы льготного лизинга в этом направлении и др.

А.Азизов



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Тэги: АПК, КООПЕРАЦИЯ, ГОСПРОГРАММА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]