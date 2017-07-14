В Азербайджане планируют развивать сельскохозяйственную кооперацию

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу утвердил Госпрограмму развития сельскохозяйственной кооперации на 2017-2022 года.

Госпрограмма направлена на оказание государственной поддержки в формировании и развитии сельскохозяйственной кооперации.

В распоряжении, связанном с утверждением программы, министерству сельского хозяйства Азербайджана поручено создать специальное структурное подразделение, которое будет заниматься вопросами сельскохозяйственной кооперации.

Кроме этого, Минсельхоз два раза в год должен отчитываться перед президентом о ходе реализации программы.

Общий контроль над реализацией Госпрограммы возложен на Администрацию президента Азербайджана.

Основными целями Госпрограммы являются: создание сельскохозяйственных кооперативов; проведение комплекса стимулирующих мер для создания кооперативов; модернизация производственной базы сельскохозяйственных кооперативов; применение системы льготного лизинга в этом направлении и др.



А.Азизов







