В Азербайджане планируют развивать сельскохозяйственную кооперацию

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу утвердил Госпрограмму развития сельскохозяйственной кооперации на 2017-2022 года.
Госпрограмма направлена на оказание государственной поддержки в формировании и развитии сельскохозяйственной кооперации.
В распоряжении, связанном с утверждением программы, министерству сельского хозяйства Азербайджана поручено создать специальное структурное подразделение, которое будет заниматься вопросами сельскохозяйственной кооперации.
Кроме этого, Минсельхоз два раза в год должен отчитываться перед президентом о ходе реализации программы.
Общий контроль над реализацией Госпрограммы возложен на Администрацию президента Азербайджана.
Основными целями Госпрограммы являются: создание сельскохозяйственных кооперативов; проведение комплекса стимулирующих мер для создания кооперативов; модернизация производственной базы сельскохозяйственных кооперативов; применение системы льготного лизинга в этом направлении и др.
А.Азизов
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