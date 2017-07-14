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Внешняя политика 14.07.2017 11:49

Разгром ИГ на территории Ирака близок – иракский дипломат

Временный поверенный в делах Ирака в Азербайджане Фадхиль Авад Жебур Аль-Шувайли считает, что разгром террористической организации "Исламское государство" (ИГ) на иракской территории будет завершен в ближайшее время.
"Можно сказать, что ИГ уже нет на территории Ирака. Остались небольшие группы, конец которым наступит в ближайшее время", - сказал Фадхиль Авад Жебур Аль-Шувайли на пресс-конференции в Баку в пятницу.
По его словам, освобождение города Мосул от оккупации со стороны ИГ "положило конец черному террору в Ираке". "Конец деспотизму ИГ в Мосуле пришел в результате сплочения всего народа Ирака. Нам помогли некоторые страны, поэтому это не только наша победа, это также их победа. Наши дальнейшие шаги направлены на возвращение беженцев и восстановление города. Пограничники Ирака укрепили границу с Сирией и в силах пресекать любые угрозы безопасности страны", - отметил он.
Дипломат подчеркнул, что ИГ совершала против иракской общественности "неописуемые зверства". "Сжигали женщин, в частности, курдского происхождения, шииток, привлекали детей к боевым действиям, называя их "птицами рая". Мирное население использовалось как живой щит. Была разрушена гробница пророка Юниса, различные мечети, памятники культуры", - добавил он.

Ф.Исазаде



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Тэги: ИРАК, ИГ, БОРЬБА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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