Разгром ИГ на территории Ирака близок – иракский дипломат

Временный поверенный в делах Ирака в Азербайджане Фадхиль Авад Жебур Аль-Шувайли считает, что разгром террористической организации "Исламское государство" (ИГ) на иракской территории будет завершен в ближайшее время.

"Можно сказать, что ИГ уже нет на территории Ирака. Остались небольшие группы, конец которым наступит в ближайшее время", - сказал Фадхиль Авад Жебур Аль-Шувайли на пресс-конференции в Баку в пятницу.

По его словам, освобождение города Мосул от оккупации со стороны ИГ "положило конец черному террору в Ираке". "Конец деспотизму ИГ в Мосуле пришел в результате сплочения всего народа Ирака. Нам помогли некоторые страны, поэтому это не только наша победа, это также их победа. Наши дальнейшие шаги направлены на возвращение беженцев и восстановление города. Пограничники Ирака укрепили границу с Сирией и в силах пресекать любые угрозы безопасности страны", - отметил он.

Дипломат подчеркнул, что ИГ совершала против иракской общественности "неописуемые зверства". "Сжигали женщин, в частности, курдского происхождения, шииток, привлекали детей к боевым действиям, называя их "птицами рая". Мирное население использовалось как живой щит. Была разрушена гробница пророка Юниса, различные мечети, памятники культуры", - добавил он.



Ф.Исазаде







