Истребитель МиГ-35 может пойти в серию через два года - гендиректор МИГа

Новый истребитель МиГ-35 впервые покажут публично на авиасалоне "МАКС-2017", его серийное производство может начаться через два года, заявил журналистам генеральный директор Российской самолётостроительной корпорации "МиГ" Илья Тарасенко.
"Сейчас проводим испытания, после их завершения начнётся серийное производство в ближайшие два года", - сказал И.Тарасенко.
Он добавил, что лётная программа нового истребителя предусмотрена в рамках выставки "Армия" в августе этого года.
"На МАКСе" будем впервые публично выставлять наш самолёт МиГ-35, мировая презентация которого прошла в январе. И будем проводить переговоры по его продвижению", - сказал И.Тарасенко журналистам в ходе посещения производственного предприятия корпорации в подмосковных Луховицах.
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