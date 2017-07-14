Истребитель МиГ-35 может пойти в серию через два года - гендиректор МИГа

Новый истребитель МиГ-35 впервые покажут публично на авиасалоне "МАКС-2017", его серийное производство может начаться через два года, заявил журналистам генеральный директор Российской самолётостроительной корпорации "МиГ" Илья Тарасенко.



"Сейчас проводим испытания, после их завершения начнётся серийное производство в ближайшие два года", - сказал И.Тарасенко.



Он добавил, что лётная программа нового истребителя предусмотрена в рамках выставки "Армия" в августе этого года.



"На МАКСе" будем впервые публично выставлять наш самолёт МиГ-35, мировая презентация которого прошла в январе. И будем проводить переговоры по его продвижению", - сказал И.Тарасенко журналистам в ходе посещения производственного предприятия корпорации в подмосковных Луховицах.