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СНГ 14.07.2017 12:18

Истребитель МиГ-35 может пойти в серию через два года - гендиректор МИГа

Новый истребитель МиГ-35 впервые покажут публично на авиасалоне "МАКС-2017", его серийное производство может начаться через два года, заявил журналистам генеральный директор Российской самолётостроительной корпорации "МиГ" Илья Тарасенко.

"Сейчас проводим испытания, после их завершения начнётся серийное производство в ближайшие два года", - сказал И.Тарасенко.

Он добавил, что лётная программа нового истребителя предусмотрена в рамках выставки "Армия" в августе этого года.

"На МАКСе" будем впервые публично выставлять наш самолёт МиГ-35, мировая презентация которого прошла в январе. И будем проводить переговоры по его продвижению", - сказал И.Тарасенко журналистам в ходе посещения производственного предприятия корпорации в подмосковных Луховицах.

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Тэги: РОССИЯ, МИГ, ИСТРЕБИТЕЛЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]