Лавров в понедельник отправится в Минск на заседание СМИД ОДКБ

Глава МИД РФ Сергей Лавров 17 июля примет участие в заседании совета глав МИД государств ОДКБ в Минске, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.



"17 июля в Минске состоится очередное заседание министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности", - сказала она в пятницу на брифинге, говоря о графике С.Лаврова.



"Министры обсудят актуальные проблемы международной, региональной безопасности и тенденции в зонах ответственности в сопредельных организации регионов, а также вопросы противодействия повременным угрозам и вызовам, терроризму и экстремизму, в том числе в контексте положения дел в Афганистане, на Ближнем Востоке и Севере Африки", - проинформировала М.Захарова:



По её словам, "в повестку дня включён рад документом дальнейшего развития военно-технического сотрудничества".