В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект "О внесении изменений в регламент Верховной Рады Украины (относительно чтения молитвы "Отче наш" сразу после открытия пленарных заседаний)".



Как сообщается на официальном сайте украинского парламента, соответствующий проект закона №6722 зарегистрирован в Раде 13 июля.



Соавторами документа выступили народные депутаты Оксана Билозир, Юрий Соловей (оба - фракция "Блок Петра Порошенко"), Павел Унгурян (фракция "Народный фронт"), Олег Березюк (фракция "Самопомич"), Юрий Мирошниченко, Юрий Павленко (оба - фракция "Оппозиционный блок") и другие.



Пока текст законопроекта на сайте Рады отсутствует.



В свою очередь первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко написала в пятницу на своей странице в Фейсбуке, что "некоторые коллеги на полном серьезе предлагают начинать сессионный день с коллективного зачитывания "Отче наш" и зарегистрировали соответствующий законопроект". "Спасибо, что хоть без крестного хода в кулуарах и распевания псалмов", - отметила она.



"А если серьезно, то для меня, как для верующего человека, молитва - это интимное дело, когда хочется быть наедине со своими мыслями и с Богом, и точно - без "соратников по борьбе" без морализаторствующих фарисеев всех мастей", - добавила И.Геращенко.