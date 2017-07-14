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Религия 14.07.2017 12:21

Депутатам украинской Рады предлагают читать молитву "Отче наш" в начале пленарных заседаний

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект "О внесении изменений в регламент Верховной Рады Украины (относительно чтения молитвы "Отче наш" сразу после открытия пленарных заседаний)".

Как сообщается на официальном сайте украинского парламента, соответствующий проект закона №6722 зарегистрирован в Раде 13 июля.

Соавторами документа выступили народные депутаты Оксана Билозир, Юрий Соловей (оба - фракция "Блок Петра Порошенко"), Павел Унгурян (фракция "Народный фронт"), Олег Березюк (фракция "Самопомич"), Юрий Мирошниченко, Юрий Павленко (оба - фракция "Оппозиционный блок") и другие.

Пока текст законопроекта на сайте Рады отсутствует.

В свою очередь первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко написала в пятницу на своей странице в Фейсбуке, что "некоторые коллеги на полном серьезе предлагают начинать сессионный день с коллективного зачитывания "Отче наш" и зарегистрировали соответствующий законопроект". "Спасибо, что хоть без крестного хода в кулуарах и распевания псалмов", - отметила она.

"А если серьезно, то для меня, как для верующего человека, молитва - это интимное дело, когда хочется быть наедине со своими мыслями и с Богом, и точно - без "соратников по борьбе" без морализаторствующих фарисеев всех мастей", - добавила И.Геращенко.

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Тэги: УКРАИНА, РАДА, 404, ЗАКОНОПРОЕКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]