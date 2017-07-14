Москва высоко ценит поддержку Баку в различных вопросах – посол РФ в Азербайджане

Москва высоко оценивает поддержку Баку в различных вопросах, заявил посол России в Азербайджане Владимир Дорохин.

«Россия страна большая, сильная. Но при этом любой голос поддержки и солидарности нам дорог и ценен, и я очень рад, что мы такую позицию в Азербайджане чувствуем и ощущаем», - подчеркнул В.Дорохин в пятницу на проходящей в Баку страновой конференции общественных объединений российских соотечественников в Азербайджане.

По его словам, "это особенно важно в условиях, когда Россия сталкивается с экономическими и политическими санкциями Запада". «Мы нуждаемся в поддержке. Вы видите, что сегодня происходит вокруг нашей страны. Экономическая блокада, пропагандистская стезя. Можно одно сказать, что это просто война. Кажется, что любой повод с плюсом и с минусом тут же разворачивается для того, чтобы против России проводить изысканные информационные атаки, в которых никого не интересует, где правда, истина, объективность. Главное – облить грязью Россию», - подчеркнул дипломат.

Он отметил, что во многих странах соотечественники жалуются на притеснения. «Жалуются на то, как запрещают русский язык, образование, штрафуют людей за то, что они говорят по-русски на каких-то мероприятиях, и так далее, и тому подобное. Я как посол России могу подтвердить, что Азербайджан – это оазис в этом отношении», - сказал В.Дорохин.

Посол подчеркнул, что в Азербайджане сложилась уникальная ситуация, «когда люди разных национальностей имеют возможность, и существуют правовые рамки, чтобы они могли себя в полной мере реализовывать».

«В том числе и русскоязычное население, оставаясь лояльными гражданами, патриотами своей страны, в то же время может в полной мере реализовывать свою национальную идентичность, национальные, языковые и культурные интересы», - отметил В.Дорохин.

Р.Бабаев