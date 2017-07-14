Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.9409 RUR   0.0284 GBR   2.205 TRY   0.4767

Цена на нефть

    $/bbl WTI   45.04 Brent   47.52

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 22° 29° Завтра 23° 31° 16 Июл 23° 32° 17 Июл 23° 32°

Дальнее зарубежье 14.07.2017 12:35

Во Франции арестовали квартиру, виллу и отели экс-министра финансов Подмосковья Кузнецова на 120 млн евро, сообщили в генпрокуратуре РФ

Французские власти наложили арест на имущество бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова и его жены Жанны Буллах стоимостью 120 млн евро, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

"Во исполнение поручений по расследуемому в РФ уголовному делу в отношении А.Кузнецова и его соучастницы Ж.Буллах, направленных в 2016 году генпрокуратурой РФ, наложен арест на принадлежащее им имущество - квартиру с мебелью и предметами искусства в Париже, виллу в Сен-Тропе и отели в Куршевеле", - сказал А.Куренной.

Он отметил при этом, что, по предварительной оценке, стоимость этого имущества составляет 120 млн евро.

Соответствующее сообщение российские прокуроры получили от государственной финансовой прокуратуры Франции.

Ранее на указанные отели накладывался арест, однако он был отменен в связи с обжалованием по формальным основаниям, напомнил А.Куренной.

По его словам, "в результате взаимодействия с французской стороной подготовлен новый запрос о правовой помощи, учитывающий особенности законодательства Франции, на основании которого эти объекты недвижимости арестованы повторно".

Сотрудничество с зарубежными коллегами по данному уголовному делу в целях розыска, ареста и возврата активов, нажитых преступным путем, продолжается, подчеркнули в Генпрокуратуре России.

Кроме того, во Франции около четырех лет рассматривается запрос Генеральной прокуратуры РФ о выдаче А. Кузнецова, задержанного на территории этого государства.

"Судебные инстанции Франции по результатам слушаний, проведенных с участием представителей Генпрокуратуры России, рекомендовали удовлетворить этот запрос, однако окончательное решение французскими властями до настоящего времени не принято. В связи с длительностью экстрадиционного процесса в апреле 2017 мера пресечения Кузнецову изменена, и он помещен под домашний арест", - сказал А.Куренной.

Как сообщалось, Главное следственное управление СКР в июне 2010 года вынесло постановление о привлечении бывшего первого заместителя председателя правительства Московской области - министра финансов А.Кузнецова в качестве обвиняемого в мошенничестве в составе организованной группы в особо крупном размере и легализации преступно добытого имущества на сумму в 11 млрд. рублей. Решением суда он был заочно арестован. Позднее экс-чиновник был объявлен в федеральный, а затем и в международный розыск.

В 2013 году французские правоохранительные органы задержали А.Кузнецова близ французского города Сен-Тропе. Запрос Генпрокуратуры РФ о его экстрадиции был удовлетворен, однако решение не принято, поскольку адвокаты оспорили его в суде.

Госфинпрокуратура Франции по материалам, полученным из России, возбудила в отношении А.Кузнецова и его бывшей жены, гражданки США Жанны Буллок уголовное дело о легализации ими во Франции криминальных доходов, полученных от совершения преступлений в РФ.

В рамках его расследования во Франции были установлены и арестованы сразу несколько объектов недвижимости, приобретенных А.Кузнецовым и Ж.Буллок как на имя последней, так и на различные юридические лица, владельцами которых выступают экс-супруги.

Позднее суд в Лионе выпустил А.Кузнецова из-под стражи. По мнению лионского суда, срок его содержания под стражей превысил "разумное время", что нарушает Европейскую конвенцию по правам человека.

А.Кузнецов был переведен из тюрьмы Лиона в Париж, где у него имеется квартира, и находится там под наблюдением полиции, в том числе, с помощью электронного браслета. Кроме того, бывший министр обязан еженедельно отмечаться в полицейском участке, а также сдать свой паспорт.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ФРАНЦИЯ, ЭКС/ЧИНОВНИК, ИМУЩЕСТВО


Похожие новости


Около 90 пассажиров рейса авиакомпании "Россия" более суток ждут вылета из Парижа Лавров в четверг проведет переговоры с французским коллегой в Париже Каждый четвертый россиянин ждет улучшения отношений с Францией при новом президенте Макроне - опрос Президент Франции 29 мая примет Путина в Париже - Елисейский дворец "Нелюбовь" Звягинцева лидирует в рейтинге кинокритиков Каннского кинофестиваля Большинство французов отрицательно относятся к РФ, но осознают необходимость сотрудничества с ней - опрос

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]