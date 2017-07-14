Во Франции арестовали квартиру, виллу и отели экс-министра финансов Подмосковья Кузнецова на 120 млн евро, сообщили в генпрокуратуре РФ

Французские власти наложили арест на имущество бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова и его жены Жанны Буллах стоимостью 120 млн евро, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.



"Во исполнение поручений по расследуемому в РФ уголовному делу в отношении А.Кузнецова и его соучастницы Ж.Буллах, направленных в 2016 году генпрокуратурой РФ, наложен арест на принадлежащее им имущество - квартиру с мебелью и предметами искусства в Париже, виллу в Сен-Тропе и отели в Куршевеле", - сказал А.Куренной.



Он отметил при этом, что, по предварительной оценке, стоимость этого имущества составляет 120 млн евро.



Соответствующее сообщение российские прокуроры получили от государственной финансовой прокуратуры Франции.



Ранее на указанные отели накладывался арест, однако он был отменен в связи с обжалованием по формальным основаниям, напомнил А.Куренной.



По его словам, "в результате взаимодействия с французской стороной подготовлен новый запрос о правовой помощи, учитывающий особенности законодательства Франции, на основании которого эти объекты недвижимости арестованы повторно".



Сотрудничество с зарубежными коллегами по данному уголовному делу в целях розыска, ареста и возврата активов, нажитых преступным путем, продолжается, подчеркнули в Генпрокуратуре России.



Кроме того, во Франции около четырех лет рассматривается запрос Генеральной прокуратуры РФ о выдаче А. Кузнецова, задержанного на территории этого государства.



"Судебные инстанции Франции по результатам слушаний, проведенных с участием представителей Генпрокуратуры России, рекомендовали удовлетворить этот запрос, однако окончательное решение французскими властями до настоящего времени не принято. В связи с длительностью экстрадиционного процесса в апреле 2017 мера пресечения Кузнецову изменена, и он помещен под домашний арест", - сказал А.Куренной.



Как сообщалось, Главное следственное управление СКР в июне 2010 года вынесло постановление о привлечении бывшего первого заместителя председателя правительства Московской области - министра финансов А.Кузнецова в качестве обвиняемого в мошенничестве в составе организованной группы в особо крупном размере и легализации преступно добытого имущества на сумму в 11 млрд. рублей. Решением суда он был заочно арестован. Позднее экс-чиновник был объявлен в федеральный, а затем и в международный розыск.



В 2013 году французские правоохранительные органы задержали А.Кузнецова близ французского города Сен-Тропе. Запрос Генпрокуратуры РФ о его экстрадиции был удовлетворен, однако решение не принято, поскольку адвокаты оспорили его в суде.



Госфинпрокуратура Франции по материалам, полученным из России, возбудила в отношении А.Кузнецова и его бывшей жены, гражданки США Жанны Буллок уголовное дело о легализации ими во Франции криминальных доходов, полученных от совершения преступлений в РФ.



В рамках его расследования во Франции были установлены и арестованы сразу несколько объектов недвижимости, приобретенных А.Кузнецовым и Ж.Буллок как на имя последней, так и на различные юридические лица, владельцами которых выступают экс-супруги.



Позднее суд в Лионе выпустил А.Кузнецова из-под стражи. По мнению лионского суда, срок его содержания под стражей превысил "разумное время", что нарушает Европейскую конвенцию по правам человека.



А.Кузнецов был переведен из тюрьмы Лиона в Париж, где у него имеется квартира, и находится там под наблюдением полиции, в том числе, с помощью электронного браслета. Кроме того, бывший министр обязан еженедельно отмечаться в полицейском участке, а также сдать свой паспорт.