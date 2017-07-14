Россия ожидает, что Вашингтон сделает детальные предложения по решению проблемы с дипсобственностью РФ в США на встрече Рябкова и Шэннона - МИД РФ

В Москве ждут от Вашингтона конкретных предложений по разблокированию ситуации с арестованной российской дипсобственностью в США на встрече в формате "Рябков-Шэннон", намеченной на 17 июля в Вашингтоне, заявили в пятницу в МИД России.
"Эта встреча должна стать конкретным обсуждением, мы ждем от американской стороны детальных предложений и разговора не поверхностного, а глубокого о том, как выйти из этой ситуации", - сказала на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она отметила, что "сейчас говорить о каких-то вариантах развязки совершенно некорректно".
"Давайте дадим сначала экспертам поработать, причем это не просто эксперты, а эксперты очень высокого уровня, профессионалы своего дела", - сказала М.Захарова.
"Сначала консультации - потом комментарии и предложения вариантов", - добавила официальные представитель МИД РФ.
М.Захарова подчеркнула, что предстоящая встреча дипломатов РФ и США "не должна стать протокольной".
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