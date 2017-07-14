SOCAR в I полугодии сократила добычу нефти на 2%

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в I-ом полугодии 2017 года добыла 3 млн 705,4 тыс. тонн нефти, что на 2,1% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в SOCAR.

В целом, по Азербайджану в I-ом полугодии 2017 года добыча нефти составила 19 млн 160,5 тыс. тонн (спад на 9,1%).

В июне текущего года добыча нефти по SOCAR составила 609,3 тыс. тонн. По Азербайджану в июне добыча составила 3 млн 226,3 тыс. тонн нефти.

В 2016 году SOCAR добыла 7 млн 521 тыс. тонн нефти.



Н.Аббасова









