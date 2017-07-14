Казахстанцы, уехавшие из страны для вступления в террористические организации, приравниваются к предателям родины - министр

Суд будет лишать казахстанского гражданства за терроризм только после тщательного изучения всех обстоятельств дела, учитывая тяжесть совершенных деяний, сообщил министр по делам религий и гражданского общества Нурлан Ермекбаев.
"Речь идет об актах терроризма, создании и руководстве террористической группой и участии в ее деятельности, а также о причинении тяжкого вреда национальным и жизненно важным интересам республики. Лишать гражданства будет суд в исключительных случаях на основе полного изучения обстоятельств дела, тяжести совершенных деяний и наступивших последствий", - прокомментировал министр принятый закон, согласно которому за террористические и другие особо тяжкие преступления казахстанцам будет грозить лишение гражданства.
Слова Н.Ермекбаева приведены в сообщении пресс-службы министерства по делам религий и гражданского общества Казахстана.
По данным ведомства, в настоящее время в лагерях боевиков за рубежом пребывает более 500 граждан Казахстана.
Министр отметил, что ситуация для террористических группировок в сирийско-иракской зоне ухудшается, преступники ищут пути отступления, в том числе в места своего прежнего жительства. Но это не говорит о том, что они отказываются от своих преступных намерений, подчеркнул Н.Ермекбаев.
Поэтому, продолжил он, получив преступный опыт, данные лица из числа казахстанцев могут вернуться в страну с преступными умыслами, в том числе по совершению терактов. В связи с этим в новых поправках предусматривается возможность лишения гражданства, пояснил глава ведомства.
При этом министр отметил, что, те, кто уехал за рубеж для вступления в террористические организации, приравнивается к предателям Родины.
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