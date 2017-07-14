Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.9409 RUR   0.0284 GBR   2.205 TRY   0.4767

Цена на нефть

    $/bbl WTI   45.04 Brent   47.52

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 22° 29° Завтра 23° 31° 16 Июл 23° 32° 17 Июл 23° 32°

СНГ 14.07.2017 13:05

Казахстанцы, уехавшие из страны для вступления в террористические организации, приравниваются к предателям родины - министр

Суд будет лишать казахстанского гражданства за терроризм только после тщательного изучения всех обстоятельств дела, учитывая тяжесть совершенных деяний, сообщил министр по делам религий и гражданского общества Нурлан Ермекбаев.

"Речь идет об актах терроризма, создании и руководстве террористической группой и участии в ее деятельности, а также о причинении тяжкого вреда национальным и жизненно важным интересам республики. Лишать гражданства будет суд в исключительных случаях на основе полного изучения обстоятельств дела, тяжести совершенных деяний и наступивших последствий", - прокомментировал министр принятый закон, согласно которому за террористические и другие особо тяжкие преступления казахстанцам будет грозить лишение гражданства.

Слова Н.Ермекбаева приведены в сообщении пресс-службы министерства по делам религий и гражданского общества Казахстана.

По данным ведомства, в настоящее время в лагерях боевиков за рубежом пребывает более 500 граждан Казахстана.

Министр отметил, что ситуация для террористических группировок в сирийско-иракской зоне ухудшается, преступники ищут пути отступления, в том числе в места своего прежнего жительства. Но это не говорит о том, что они отказываются от своих преступных намерений, подчеркнул Н.Ермекбаев.

Поэтому, продолжил он, получив преступный опыт, данные лица из числа казахстанцев могут вернуться в страну с преступными умыслами, в том числе по совершению терактов. В связи с этим в новых поправках предусматривается возможность лишения гражданства, пояснил глава ведомства.

При этом министр отметил, что, те, кто уехал за рубеж для вступления в террористические организации, приравнивается к предателям Родины.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, ТЕРРОРИСТЫ, ГРАЖДАНСТВО


Похожие новости


Парламент Казахстана принял законопроект о лишении гражданства за терроризм Примкнувшие к ИГ казахстанцы будут лишаться гражданства и не смогут вернуться в страну - Назарбаев "Солдаты Халифата" угрожают безопасности Казахстана - спецслужба В Казахстане уничтожены четверо подозреваемых в нападении на полицейских - Генпрокуратура По уточненным данным, под Алма-Атой ликвидированы девять террористов - Генпрокуратура Большая группа террористов осуждена в Казахстане

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]