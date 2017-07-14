Анкара не меняет свое отношение к Асаду - посол Турции в РФ

Позиция Турции по судьбе сирийского президента Башара Асада остается неизменной, заявил посол Турции в РФ Хюсейин Дириоз.

"Наша позиция не претерпела изменений по отношению к человеку, представителю власти, от действий которого страдает и погибает большое количество невинных людей", - сказал Х.Дириоз журналистам в пятницу, отвечая на вопрос "Интерфакса".

"Но политический процесс, женевский переговорный процесс, мы поддерживаем. И с Российской Федерацией работаем в рамках астанинского процесса для того, чтобы придать импульс женевским переговорам", - добавил он.