Анкара не меняет свое отношение к Асаду - посол Турции в РФ

Позиция Турции по судьбе сирийского президента Башара Асада остается неизменной, заявил посол Турции в РФ Хюсейин Дириоз.
"Наша позиция не претерпела изменений по отношению к человеку, представителю власти, от действий которого страдает и погибает большое количество невинных людей", - сказал Х.Дириоз журналистам в пятницу, отвечая на вопрос "Интерфакса".
"Но политический процесс, женевский переговорный процесс, мы поддерживаем. И с Российской Федерацией работаем в рамках астанинского процесса для того, чтобы придать импульс женевским переговорам", - добавил он.
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