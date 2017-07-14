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Дальнее зарубежье 14.07.2017 13:39

Анкара не меняет свое отношение к Асаду - посол Турции в РФ

Позиция Турции по судьбе сирийского президента Башара Асада остается неизменной, заявил посол Турции в РФ Хюсейин Дириоз.

"Наша позиция не претерпела изменений по отношению к человеку, представителю власти, от действий которого страдает и погибает большое количество невинных людей", - сказал Х.Дириоз журналистам в пятницу, отвечая на вопрос "Интерфакса".

"Но политический процесс, женевский переговорный процесс, мы поддерживаем. И с Российской Федерацией работаем в рамках астанинского процесса для того, чтобы придать импульс женевским переговорам", - добавил он.

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Тэги: ТУРЦИЯ, АСАД, ОТНОШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]