Избыток предложения на рынке экономичного жилья в Баку вынуждает застройщиков обращаться к премиум-сегменту - исследование

Избыток предложения на рынке жилья экономичного сегмента в Баку вынуждает застройщиков обращаться к премиальному жилью, считают в Центре стратегических исследований при группе компаний AS Group Investment.

«Только за последний год на рынок вышли 10 проектов премиум-класса. Сейчас в Баку строится более 20 жилых комплексов премиум-класса, что значительно превышает спрос», - говорится в исследовании.

Согласно данным центра, изобилие предложения обостряет конкуренцию и положительно влияет на качество. «Но эта ситуация вносит в группу риска жилые комплексы, где строительство ведется за счет продажи квартир. Учитывая это, эксперты Центра стратегических исследований рекомендуют покупать квартиры в проектах, строительство которых близко к завершению», - говорится в исследовании.

Стоимость одного квадратного метра премиального жилья меняется в диапазоне от 1,25 тыс. до 2,9 тыс. манатов ($734-$1,703 тыс.).

«Для сравнения отметим, что в Москве стоимость одного квадратного метра премиального жилья составляет $14 тыс. Тем самым, утверждения о том, что квартиры в Баку слишком дорогие, не соответствуют действительности», - считают авторы исследования.

В Центре полагают, что ситуация по численности парковочных мест не столь удовлетворительна. Ситуация с площадью двора также неоднозначна, в некоторых комплексах его и вовсе нет.

«Ввиду того, что премиальное жилье покупают состоятельные люди, в большинстве случаев они заново ремонтируют даже отлично отремонтированную квартиру. Именно, учитывая этот фактор, квартиры во многих комплексах сдаются в эксплуатацию без ремонта. Интерес вызывает также расширение ассортимента предоставляемых в премиум-проектах коммунальных услуг. К ним относятся централизованная отопительная система, служба охраны, система видеонаблюдения, служба консьержа, освещение, уборка общих территорий, обслуживание лифта и уход за двором. Ежемесячная плата за коммунальные услуги в основном составляет один манат за один квадратный метр», - говорится в документе.

Только в одном из 10 исследуемых проектов есть 20-летняя ипотека.

«В зависимости от объема первоначального взноса годовая ставка ипотеки меняется в пределах 11-15%. Другие проекты предлагают своим клиентам краткосрочный кредит. В большинстве случаев первоначальный взнос кредита составляет 30%, срок - 24 месяца», - сказано в документе.

А.Ахундов