Адвокат отрицает связь с выборами в США контактов семьи Агаларовых с Трампом-младшим

Контакты семьи Агаларовых с Дональдом Трампом-младшим никак не были связаны с выборами в США, а с генпрокурором РФ вообще контактов вообще контактов не было, заявил адвокат семьи Агаларовых Скотт Балбер.



"Роб Голдстоун (американский продюсер - ИФ) действительно познакомил господина Агаларова с Дональдом Трампом-младшим. Но нельзя говорить, что была какая-то встреча с генпрокурором России. Это все несправедливо. Это совершенно неуместные заявления, которые наносят урон репутации семьи Агаларовых. Нет никакой связи с выборами в США", - сказал С.Балбер в интервью телеканалу RTVI.



Он назвал подделкой фрагмент переписки Р.Голдстоуна и Д.Трампа-младшего о встрече Агаларова-старшего с неким "королевским прокурором", который зачитал журналист телеканала RTVI. С.Балбер подчеркнул, что встречи семьи Агаларовых с генпрокурором РФ Юрием Чайкой не было.



"Не существует такого понятия, как королевский прокурор, о котором дословно пишут в этой переписке. Это веская причина полагать, что переписка какая-то фейковая", - сказал С.Балбер.



"Королевского прокурора не существует ни в России, ни где-то еще. Еще более важно, что никакой встречи между Агаларовым и какими бы то ни было генпрокурорами России не существовало, не обсуждали ни Хиллари Клинтон, ни выборы в США. Такой встречи не существовало. Это полный вымысел", - отметил адвокат.



"Мое личное мнение, если бы даже было так, что российский генпрокурор захотел передать какую-то информацию президенту Дональду Трампу, то, наверно, они позвонили бы господину Агаларову-старшему", - сказал он.



С.Балбер рассказал, что семья Агаларовых пока не планирует подавать в суд в связи с публикациями СМИ.



"Мы не планируем предпринимать каких-то юридических действий", - сказал адвокат.



"Мы рассматриваем все возможные варианты. Но на данный момент никаких конкретных решений принято не было, но мы серьезно следим за развитием ситуации", - отметил он.



Ранее в западных СМИ появились сообщения о том, что в июне 2016 года адвокат из России Наталья Весельницкая встретилась с Д.Трампом-младшим при посредничестве российского и азербайджанского предпринимателя Араса Агаларова и его сына Эмина. Встречу организовал музыкальный продюсер и журналист Роб Голдстоун. Согласно заявлению Р.Голдстоуна, Н.Весельницкая якобы заявила, что располагает информацией о незаконных финансовых вливаниях в Национальный комитет Демократической партии США и что эти сведения могут быть полезны для предвыборной команды Дональда Трампа. В итоге Д.Трамп-младший согласился на эту встречу.



Сообщалось, что президент США Дональд Трамп встречался с А.Агаларовым в 2013 году. Их контакты касались организации конкурса "Мисс Вселенная", который проходил в Москве.



Н.Весельницкая, со своей стороны, заявила, что у нее никогда не было сведений, дискредитирующих экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон.



"У меня никогда не было какой-либо значимой информации о Хиллари Клинтон или данных, которые могли бы ей навредить. У меня никогда не было этих намерений", - рассказала она в интервью телеканалу Эн-би-си.



На вопрос о том, почему у Д.Трампа-младшего сложилось впечатление, будто у нее есть данные о Демократической партии, Н.Весельницкая ответила: "Вполне возможно, что они очень стремились получить такую информацию. Они так ее хотели, что слышали только то, что их интересовало".