Адвокат отрицает связь с выборами в США контактов семьи Агаларовых с Трампом-младшим

Контакты семьи Агаларовых с Дональдом Трампом-младшим никак не были связаны с выборами в США, а с генпрокурором РФ вообще контактов вообще контактов не было, заявил адвокат семьи Агаларовых Скотт Балбер.
"Роб Голдстоун (американский продюсер - ИФ) действительно познакомил господина Агаларова с Дональдом Трампом-младшим. Но нельзя говорить, что была какая-то встреча с генпрокурором России. Это все несправедливо. Это совершенно неуместные заявления, которые наносят урон репутации семьи Агаларовых. Нет никакой связи с выборами в США", - сказал С.Балбер в интервью телеканалу RTVI.
Он назвал подделкой фрагмент переписки Р.Голдстоуна и Д.Трампа-младшего о встрече Агаларова-старшего с неким "королевским прокурором", который зачитал журналист телеканала RTVI. С.Балбер подчеркнул, что встречи семьи Агаларовых с генпрокурором РФ Юрием Чайкой не было.
"Не существует такого понятия, как королевский прокурор, о котором дословно пишут в этой переписке. Это веская причина полагать, что переписка какая-то фейковая", - сказал С.Балбер.
"Королевского прокурора не существует ни в России, ни где-то еще. Еще более важно, что никакой встречи между Агаларовым и какими бы то ни было генпрокурорами России не существовало, не обсуждали ни Хиллари Клинтон, ни выборы в США. Такой встречи не существовало. Это полный вымысел", - отметил адвокат.
"Мое личное мнение, если бы даже было так, что российский генпрокурор захотел передать какую-то информацию президенту Дональду Трампу, то, наверно, они позвонили бы господину Агаларову-старшему", - сказал он.
С.Балбер рассказал, что семья Агаларовых пока не планирует подавать в суд в связи с публикациями СМИ.
"Мы не планируем предпринимать каких-то юридических действий", - сказал адвокат.
"Мы рассматриваем все возможные варианты. Но на данный момент никаких конкретных решений принято не было, но мы серьезно следим за развитием ситуации", - отметил он.
Ранее в западных СМИ появились сообщения о том, что в июне 2016 года адвокат из России Наталья Весельницкая встретилась с Д.Трампом-младшим при посредничестве российского и азербайджанского предпринимателя Араса Агаларова и его сына Эмина. Встречу организовал музыкальный продюсер и журналист Роб Голдстоун. Согласно заявлению Р.Голдстоуна, Н.Весельницкая якобы заявила, что располагает информацией о незаконных финансовых вливаниях в Национальный комитет Демократической партии США и что эти сведения могут быть полезны для предвыборной команды Дональда Трампа. В итоге Д.Трамп-младший согласился на эту встречу.
Сообщалось, что президент США Дональд Трамп встречался с А.Агаларовым в 2013 году. Их контакты касались организации конкурса "Мисс Вселенная", который проходил в Москве.
Н.Весельницкая, со своей стороны, заявила, что у нее никогда не было сведений, дискредитирующих экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон.
"У меня никогда не было какой-либо значимой информации о Хиллари Клинтон или данных, которые могли бы ей навредить. У меня никогда не было этих намерений", - рассказала она в интервью телеканалу Эн-би-си.
На вопрос о том, почему у Д.Трампа-младшего сложилось впечатление, будто у нее есть данные о Демократической партии, Н.Весельницкая ответила: "Вполне возможно, что они очень стремились получить такую информацию. Они так ее хотели, что слышали только то, что их интересовало".
Страновая конференция общественных объединений российских соотечественников проходит в Баку
Багдад и Баку имеют полное взаимопонимание в вопросах безопасности и борьбы с терроризмом – иракский дипломат
Москва высоко ценит поддержку Баку в различных вопросах – посол РФ в Азербайджане
Избыток предложения на рынке экономичного жилья в Баку вынуждает застройщиков обращаться к премиум-сегменту - исследование
Внешние обязательства банков в Азербайджане в январе-мае сократились на 5,5%
Причиной гибели моряков на судне в Норвежском море, предположительно, стало отравление угарным газом - прокуратура
РТЦ в I полугодии 2017 года выявил более 1,85 тыс. носителей талассемии в Азербайджане
Депутатам украинской Рады предлагают читать молитву "Отче наш" в начале пленарных заседаний
Азеригаз газифицировал в I полугодии 35 населенных пункта в Азербайджане
Azeravtoyol получит более 14 млн манатов на строительство автодороги в Сабирабадском районе
Azeravtoyol получит 7 млн манатов на строительство автодороги в Тертерском районе
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
В Баку состоялось представление трех российских вузов
Кандидаты, отобранные для участия в программе «Smart Start», начинают стажировку в компании Bakcell
Caspian European Club и Caspian Energy принимают участие в WORLD PETROLEUM CONGRESS ISTANBUL 2017
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»