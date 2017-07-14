Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.9409 RUR   0.0284 GBR   2.205 TRY   0.4767

Цена на нефть

    $/bbl WTI   45.04 Brent   47.52

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 22° 29° Завтра 23° 31° 16 Июл 23° 32° 17 Июл 23° 32°

Дальнее зарубежье 14.07.2017 14:00

Адвокат отрицает связь с выборами в США контактов семьи Агаларовых с Трампом-младшим

Контакты семьи Агаларовых с Дональдом Трампом-младшим никак не были связаны с выборами в США, а с генпрокурором РФ вообще контактов вообще контактов не было, заявил адвокат семьи Агаларовых Скотт Балбер.

"Роб Голдстоун (американский продюсер - ИФ) действительно познакомил господина Агаларова с Дональдом Трампом-младшим. Но нельзя говорить, что была какая-то встреча с генпрокурором России. Это все несправедливо. Это совершенно неуместные заявления, которые наносят урон репутации семьи Агаларовых. Нет никакой связи с выборами в США", - сказал С.Балбер в интервью телеканалу RTVI.

Он назвал подделкой фрагмент переписки Р.Голдстоуна и Д.Трампа-младшего о встрече Агаларова-старшего с неким "королевским прокурором", который зачитал журналист телеканала RTVI. С.Балбер подчеркнул, что встречи семьи Агаларовых с генпрокурором РФ Юрием Чайкой не было.

"Не существует такого понятия, как королевский прокурор, о котором дословно пишут в этой переписке. Это веская причина полагать, что переписка какая-то фейковая", - сказал С.Балбер.

"Королевского прокурора не существует ни в России, ни где-то еще. Еще более важно, что никакой встречи между Агаларовым и какими бы то ни было генпрокурорами России не существовало, не обсуждали ни Хиллари Клинтон, ни выборы в США. Такой встречи не существовало. Это полный вымысел", - отметил адвокат.

"Мое личное мнение, если бы даже было так, что российский генпрокурор захотел передать какую-то информацию президенту Дональду Трампу, то, наверно, они позвонили бы господину Агаларову-старшему", - сказал он.

С.Балбер рассказал, что семья Агаларовых пока не планирует подавать в суд в связи с публикациями СМИ.

"Мы не планируем предпринимать каких-то юридических действий", - сказал адвокат.

"Мы рассматриваем все возможные варианты. Но на данный момент никаких конкретных решений принято не было, но мы серьезно следим за развитием ситуации", - отметил он.

Ранее в западных СМИ появились сообщения о том, что в июне 2016 года адвокат из России Наталья Весельницкая встретилась с Д.Трампом-младшим при посредничестве российского и азербайджанского предпринимателя Араса Агаларова и его сына Эмина. Встречу организовал музыкальный продюсер и журналист Роб Голдстоун. Согласно заявлению Р.Голдстоуна, Н.Весельницкая якобы заявила, что располагает информацией о незаконных финансовых вливаниях в Национальный комитет Демократической партии США и что эти сведения могут быть полезны для предвыборной команды Дональда Трампа. В итоге Д.Трамп-младший согласился на эту встречу.

Сообщалось, что президент США Дональд Трамп встречался с А.Агаларовым в 2013 году. Их контакты касались организации конкурса "Мисс Вселенная", который проходил в Москве.

Н.Весельницкая, со своей стороны, заявила, что у нее никогда не было сведений, дискредитирующих экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон.

"У меня никогда не было какой-либо значимой информации о Хиллари Клинтон или данных, которые могли бы ей навредить. У меня никогда не было этих намерений", - рассказала она в интервью телеканалу Эн-би-си.

На вопрос о том, почему у Д.Трампа-младшего сложилось впечатление, будто у нее есть данные о Демократической партии, Н.Весельницкая ответила: "Вполне возможно, что они очень стремились получить такую информацию. Они так ее хотели, что слышали только то, что их интересовало".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, США, АГАЛАРОВ, АДВОКАТ


Похожие новости


Россия ожидает, что Вашингтон сделает детальные предложения по решению проблемы с дипсобственностью РФ в США на встрече Рябкова и Шэннона - МИД РФ Демократ Уорнер опасается, что Трамп захочет помиловать фигурантов "расследования об РФ" Грузия имеет право самостоятельно определять уровень отношений с Россией - посол США Россияне стали больше симпатизировать Трампу после его встречи с Путиным - опрос Матвиенко увидела в санкциях США в отношении "Лаборатории Касперского" антироссийскую истерию и происки конкурентов Лавров настаивает, что Путин и Трамп договорились создать спецгруппу по кибербезопасности

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]