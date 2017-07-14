В правящей партии Турции рассчитывают на сохранение конструктивных отношений с Европой

Турция видит свое будущее вместе с Европой, несмотря на риторику отдельных европейских "правых" отказать стране в приеме в ЕС, заявил в пятницу журналистам в Анкаре официальный представитель - заместитель председателя правящей партии "Справедливости и развития" Турции Махир Унал.
"Турция всегда была и остается сегодня европейской страной. Отношения с ЕС были важны для нас, как до попытки госпереворота, так и сегодня. Турция, а ранее Османская империя исторически действовала как часть Европы. Поэтому мы придаем не меньшее, чем прежде, значение отношениям с Европейским союзом", - сказал он.
При этом, по словам М.Унала, Турция обеспокоена заявлениями ряда европейских "правых" отказать стране во вступлении в ЕС, однако рассчитывает на сохранение конструктива в двусторонних отношениях.
"К сожалению, некоторые европейские политики демонстрируют настроения расовой неприязни и действуют соответствующим образом. Мы обращаем на это внимание. Эта риторика фактически наносит ущерб историческим отношениям с Турцией. Мы не хотим, чтобы наши связи с европейскими странами пострадали. Мы хотим поддерживать отношения в позитивном ключе", - сказал он.
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