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Регион 14.07.2017 14:25

В правящей партии Турции рассчитывают на сохранение конструктивных отношений с Европой

Турция видит свое будущее вместе с Европой, несмотря на риторику отдельных европейских "правых" отказать стране в приеме в ЕС, заявил в пятницу журналистам в Анкаре официальный представитель - заместитель председателя правящей партии "Справедливости и развития" Турции Махир Унал.

"Турция всегда была и остается сегодня европейской страной. Отношения с ЕС были важны для нас, как до попытки госпереворота, так и сегодня. Турция, а ранее Османская империя исторически действовала как часть Европы. Поэтому мы придаем не меньшее, чем прежде, значение отношениям с Европейским союзом", - сказал он.

При этом, по словам М.Унала, Турция обеспокоена заявлениями ряда европейских "правых" отказать стране во вступлении в ЕС, однако рассчитывает на сохранение конструктива в двусторонних отношениях.

"К сожалению, некоторые европейские политики демонстрируют настроения расовой неприязни и действуют соответствующим образом. Мы обращаем на это внимание. Эта риторика фактически наносит ущерб историческим отношениям с Турцией. Мы не хотим, чтобы наши связи с европейскими странами пострадали. Мы хотим поддерживать отношения в позитивном ключе", - сказал он.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ЕВРОПА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]