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Здравоохранение 14.07.2017 14:27

РТЦ в I полугодии 2017 года выявил более 1,85 тыс. носителей талассемии в Азербайджане

Баку. 14 июля. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН – Обязательное медицинское обследование граждан, вступающих в брак в Азербайджане, выявило в I-ом полугодии 2017 года более 1,85 тыс. носителей талассемии.
«В январе-июне 2017 года обследование в Центре прошли 63,137 тыс. человек. В результате выявлено 1,853 тыс. носителей талассемии, в том числе у 19 пар, вступающих в брак», - сообщает пресс-служба Минздрава республики со ссылкой на данные Республиканского центра талассемии (РЦТ).
По данным РТЦ, с начала года у 259 человек обнаружен сифилис, у 46 – ВИЧ/СПИД.
В целом, за весь период деятельности РТЦ (с 2014 года – ИФ), обследование в центре прошли 291,431 тыс. вступающих в брак граждан.
«За весь период деятельности РТЦ было выявлено 12,036 тыс. носителей талассемии, 1,143 тыс. – больных сифилисом и 209 больных СПИДом», - отмечает Минздрав.

Р.Бабаев

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Тэги: ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ТАЛАССЕМИЯ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]