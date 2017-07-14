Адвоката Весельницкую на встречу с Трампом-младшим сопровождал бывший сотрудник контрразведки СССР - ТВ

Российского адвоката Наталью Весельницкую на встречу с сыном президента США Дональдом Трампом-младшим сопровождал бывший сотрудник советской контрразведки, передает в пятницу телеканал Эн-би-си.
По его данным, "некоторые американские должностные лица подозревают его в том, что у него все еще есть связи с российскими спецслужбами".
Телеканал не уточняет имя этого человека, однако отмечается, что "родившийся в СССР американский лоббист в свое время служил в советской военной контрразведке и эмигрировал в США, где он имеет двойное гражданство".
При этом, по данным Эн-би-Си, сам этот человек заверяет, что сейчас не поддерживает связей с российской разведкой.
Ранее в зарубежных СМИ появилась информация, согласно которой в июне прошлого года Д.Трамп-младший в преддверии выборов президента США встречался с Н.Весельницкой, которая якобы "имеет связи в Кремле" и которая располагала информацией о кандидате в президенты США 2016 года, экс-госсекретаре Хиллари Клинтон.
В понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле не знакомы с Н.Весельницкой, которая в июне прошлого года встречалась с сыном президента США Д.Трампом-младшим.
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