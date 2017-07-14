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Дальнее зарубежье 14.07.2017 16:35

Адвоката Весельницкую на встречу с Трампом-младшим сопровождал бывший сотрудник контрразведки СССР - ТВ

Российского адвоката Наталью Весельницкую на встречу с сыном президента США Дональдом Трампом-младшим сопровождал бывший сотрудник советской контрразведки, передает в пятницу телеканал Эн-би-си.

По его данным, "некоторые американские должностные лица подозревают его в том, что у него все еще есть связи с российскими спецслужбами".

Телеканал не уточняет имя этого человека, однако отмечается, что "родившийся в СССР американский лоббист в свое время служил в советской военной контрразведке и эмигрировал в США, где он имеет двойное гражданство".

При этом, по данным Эн-би-Си, сам этот человек заверяет, что сейчас не поддерживает связей с российской разведкой.

Ранее в зарубежных СМИ появилась информация, согласно которой в июне прошлого года Д.Трамп-младший в преддверии выборов президента США встречался с Н.Весельницкой, которая якобы "имеет связи в Кремле" и которая располагала информацией о кандидате в президенты США 2016 года, экс-госсекретаре Хиллари Клинтон.

В понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле не знакомы с Н.Весельницкой, которая в июне прошлого года встречалась с сыном президента США Д.Трампом-младшим.

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Тэги: США, ТРАМП, АДВОКАТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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