Впервые за последние сто лет издана книга об истории СМИ национальных меньшинств и этнических групп
В преддверии 142-й годовщины Национальной печати Азербайджана увидела свет книга исследователя-журналиста Нияза Нифтиева «Мультикультурализм в печати». В монографии, исследующей историю печати национальных меньшинств, нашли отражение политическая культура, нравственно-политические ценности, регулирующие взаимные отношения народов в сфере медиа, правила пользования ими, свод отношения к обычаям и традициям.
Заметки в связи с медиаресурсами, осуществляющими деятельность на азербайджанском, талышском, лезгинском, курдском, грузинском, армянском, немецком, польском, еврейском, татском, удинском, а также на русском, английском и французском языках, позволяют бросить обобщающий взгляд на мультикультуральные традиции в национальной печати. Отмечается отсутствие проблем и полное упрощение процесса учреждения СМИ мультикультуральными субъектами.
В книге на высоком уровне исследована история печати национальных меньшинств и этнических групп. По сей день не учитывалась актуальность этой темы, и в стороне остались такие темы, как история, тематика газет, издаваемых как в столице, так и в регионах компактного проживания мультикультуральных субъектов.
Печать национальных меньшинств изучалась с небольшим исключением больше всего в XIX - XX веках как часть общей печати Азербайджана. И хотя в этом издании имеет место короткий экскурс в мультикультурализм в истории нашей печати, больше внимания уделяется мультикультуральным традициям в современной азербайджанской печати, приводятся образцы международных документов, регулирующих эту сферу, представлены некоторые выборки из мировой практики. В книге в том числе представлены результаты мониторинга всех видов СМИ национальных меньшинств (с 2008-го до начала 2017 года до 50 газет, сайтов и журналов). Автор тщательно исследует, сколько раз за указанный период эти СМИ обращались к изучаемой теме. К мониторингу были привлечены также азербайджаноязычные, русскоязычные и англоязычные издания.
Отметим, что книга состоит из резюме на пяти языках (русский, английский, турецкий, немецкий, французский), глав «Предисловие», «От автора», «Мультикультурализм в истории азербайджанской печати», «Мультикультурализм в современной азербайджанской печати», «Мультикультурализм в медиа: печать народов, приживающих в Азербайджане», «Международные документы и некоторые выборки из мирового опыта», «Заключение».
Редактор издания - Васиф Гусейнов.
Это вторая книга Нияза Нифтиева на тему мультикультурализма. Первая книга автора из этой серии называется «Мультикультурализм и совместное проживание в Азербайджане (Баку, 2015).
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