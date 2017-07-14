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Финансы 14.07.2017 16:35

Президент Азербайджана утвердил сокращение числа представителей MBNP в Совете попечителей ADIF

Президент Азербайджана Ильхам Алиев одобрил сокращение числа представителей Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP) в Совете попечителей Азербайджанского фонда страхования вкладов (ADIF).

И.Алиев в пятницу утвердил поправки в законе «О страховании вкладов», согласно которым число представителей MBNP в Совете попечителей ADIF сократится с двух до одного.

Кроме того, в состав Совета, по-прежнему, будут входить: один представитель Центрального банка Азербайджана, три представителя соответствующего органа исполнительной власти и два представителя банков-членов ADIF.

Согласно изменениям, исполнительный директор фонда и его заместители будут назначаться не Советом попечителей, а соответствующим органом исполнительной власти.

В настоящее время в состав Совета попечителей ADIF входят представители MBNP, ЦБА, Kapital Bank, Международного банка Азербайджана, министерства финансов, министерства экономики.

А.Азизов

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Тэги: ADIF, ПОПЕЧИТЕЛИ, СОСТАВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]