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Внешняя политика 14.07.2017 16:42

Президент Алиев направил обращение Эрдогану в связи с годовщиной попытки госпереворота в Турции

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил обращение своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с годовщиной событий, связанных с предпринятой 15 июля 2016 года попыткой госпереворота в Турции.

«15 июля исполняется ровно год с момента предотвращения попытки насильственно свержения законной власти Турции. Произошедшие в ту ночь кровавые события, терпение самоотверженно вставшего на защиту конституционного строя своей страны турецкого народа и приношение в жертву себя во имя этого людей в Азербайджане воспринимают с большим уважением как пример настоящего героизма», - сказано в обращении И.Алиева, опубликованное на сайте азербайджанского лидера.

Президент Азербайджана подчеркнул, что год назад поднявшиеся на защиту демократии и законности миллионы граждан еще раз доказали, что "никто не может победить волю народа и любые попытки, направленные против государственности, обречены на провал".

«Едва только узнав о событиях, я незамедлительно выразил поддержку легитимному правительству Турции, однозначно осудил предателей родины, покушавшихся на конституционный строй страны, и дал в связи с этим соответствующие указания членам азербайджанского правительства», - отметил И.Алиев.

И.Алиев отметил, что Р.Т.Эрдоган мобилизовал турецкое общество, проделал большую работу в направлении развития Турции и укрепления ее международного авторитета, в результате чего была одержана победа над антинациональными силами, ставящими свои личные цели выше воли народа.

Президент Азербайджана выразил солидарность турецкому коллеге во всех судьбоносных вопросах.

Р.Бабаев

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Тэги: АЛИЕВ, ЭРДОГАН, ОБРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]