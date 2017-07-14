Президент Алиев направил обращение Эрдогану в связи с годовщиной попытки госпереворота в Турции

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил обращение своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с годовщиной событий, связанных с предпринятой 15 июля 2016 года попыткой госпереворота в Турции.

«15 июля исполняется ровно год с момента предотвращения попытки насильственно свержения законной власти Турции. Произошедшие в ту ночь кровавые события, терпение самоотверженно вставшего на защиту конституционного строя своей страны турецкого народа и приношение в жертву себя во имя этого людей в Азербайджане воспринимают с большим уважением как пример настоящего героизма», - сказано в обращении И.Алиева, опубликованное на сайте азербайджанского лидера.

Президент Азербайджана подчеркнул, что год назад поднявшиеся на защиту демократии и законности миллионы граждан еще раз доказали, что "никто не может победить волю народа и любые попытки, направленные против государственности, обречены на провал".

«Едва только узнав о событиях, я незамедлительно выразил поддержку легитимному правительству Турции, однозначно осудил предателей родины, покушавшихся на конституционный строй страны, и дал в связи с этим соответствующие указания членам азербайджанского правительства», - отметил И.Алиев.

И.Алиев отметил, что Р.Т.Эрдоган мобилизовал турецкое общество, проделал большую работу в направлении развития Турции и укрепления ее международного авторитета, в результате чего была одержана победа над антинациональными силами, ставящими свои личные цели выше воли народа.

Президент Азербайджана выразил солидарность турецкому коллеге во всех судьбоносных вопросах.

Р.Бабаев