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Дальнее зарубежье 14.07.2017 17:00

Решение о визите Путина в США может быть принято лишь после получения приглашения - Песков

Решение президента РФ Владимира Путина о возможном посещении США может быть принято только после поступления соответствующего приглашения от американского президента Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Давайте дождемся приглашения, решение принимается после поступления такового", - сказал Д.Песков в пятницу журналистам, отвечая на вопрос, согласится ли президент РФ посетить США, если Д.Трамп его пригласит.

Ранее Д.Трамп заявил журналистам, что возможно пригласил бы В.Путина в США, но пока для этого неподходящий момент.

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Тэги: РОССИЯ, США, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]