Решение о визите Путина в США может быть принято лишь после получения приглашения - Песков

Решение президента РФ Владимира Путина о возможном посещении США может быть принято только после поступления соответствующего приглашения от американского президента Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



"Давайте дождемся приглашения, решение принимается после поступления такового", - сказал Д.Песков в пятницу журналистам, отвечая на вопрос, согласится ли президент РФ посетить США, если Д.Трамп его пригласит.



Ранее Д.Трамп заявил журналистам, что возможно пригласил бы В.Путина в США, но пока для этого неподходящий момент.