Песков: Россия и США осуществляют взаимодействие по вопросу перемирия на юге Сирии

Россия и США взаимодействуют по проблематике установления перемирия на юге Сирии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



В ходе общения с журналистами в пятницу Д.Пескову напомнили о высказывании одного из представителей Госдепартамента США, который заявил, что Россия выразила готовность отправить своих специалистов на юг Сирии для того, чтобы оказывать содействия в деле установления перемирия там. Пресс-секретаря спросили, рассматривается ли такая возможность.



"Я скажу так: по югу Сирии, о чем, собственно, шла речь в плане прекращения огня между президентами Путиным и Трампом, действительно осуществляется взаимодействие. Вот все, что я могу сказать", - сказал Д.Песков.