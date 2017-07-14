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Происшествия 14.07.2017 17:11

Таможенники Азербайджана пресекли контрабандный ввоз в страну около 2 кг золота высшей пробы - ГТК

Сотрудники Главного таможенного управления в воздушном транспорте (ГТУВТ) Азербайджана пресекли контрабандный ввоз в страны около 2 кг чистого золота, сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета (ГТК).

«У граждан Азербайджана Рауфа Рзаева и Гасымбалы Гасымова, следовавших рейсом Дубай-Баку, было обнаружено незадекларированных 7 монет и 4 слитка золота 999.9 пробы весом 1 кг 866,56 гр.», - говорится в сообщении ГТК.

Отмечается, что оперативная информация о ввозе золота в Азербайджан поступила в отдел по борьбе с правонарушениями ГТУВТ.

По факту ведется разбирательство.

Ф.Исазаде

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Тэги: ТАМОЖНЯ, ЗОЛОТО, КОНТРАБАНДА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]