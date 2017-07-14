Таможенники Азербайджана пресекли контрабандный ввоз в страну около 2 кг золота высшей пробы - ГТК

Сотрудники Главного таможенного управления в воздушном транспорте (ГТУВТ) Азербайджана пресекли контрабандный ввоз в страны около 2 кг чистого золота, сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета (ГТК).
«У граждан Азербайджана Рауфа Рзаева и Гасымбалы Гасымова, следовавших рейсом Дубай-Баку, было обнаружено незадекларированных 7 монет и 4 слитка золота 999.9 пробы весом 1 кг 866,56 гр.», - говорится в сообщении ГТК.
Отмечается, что оперативная информация о ввозе золота в Азербайджан поступила в отдел по борьбе с правонарушениями ГТУВТ.
По факту ведется разбирательство.
Ф.Исазаде
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