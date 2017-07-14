Президент Азербайджана утвердил поправки в госбюджете на 2017г, предусматривающие рост дефицита до 1,8% ВВП

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу утвердил поправки в госбюджете на 2017 год.
Поправки предусматривают рост прогноза по доходам госбюджета на 2017 год на 511 млн манатов или 3,1%, по расходам - на 1 млрд 41 млн манатов или 6,2%.
После корректировки прогноз по доходам составляет 16 млрд 766 млн манатов или 25,2% ВВП, расходам - 17 млрд 941 млн манатов или 26,9% ВВП.
Дефицит госбюджета по сравнению с ранее утвержденным прогнозом вырастет на 530 млн манатов - до 1 млрд 175 млн манатов или 1,8% ВВП.
В структуре дополнительных доходов поступления из прибыли Центрального банка Азербайджана составляют 250 млн манатов, по линии Министерства налогов - 135 млн манатов, Государственного таможенного комитета - 50 млн манатов. Еще 76 млн манатов составят дополнительные внебюджетные доходы бюджетных организаций.
Дополнительные расходы будут направлены на оплату уставного капитала Азербайджанского фонда страхования вкладов (546 млн манатов), на покрытие убытка SOCAR (Государственная нефтяная компания) от льготной продажи природного газа населению (250 млн манатов), на увеличение государственных капиталовложений (191 млн манатов) и другие направления.
Кроме этого, поправки предусматривает увеличение лимита внешних заимствований с 500 млн манатов до 4,5 млрд манатов.
В рамках программы оздоровления Международного банка Азербайджана (МБА) государство возьмет на себя обязательства банка на $2 млрд 383,4 млн. В связи с этим планируется эмиссия евробондов. Поэтому лимит внешних заимствований, утвержденный в бюджете 2017 года, повышается до 4,5 млрд манатов.
МБА 11 мая 2017 года объявил о том, что приостанавливает выплаты по внешнему долгу и предложил инвесторам обменять часть своих долгов на суверенные облигации Азербайджана. Банк в целом планирует реструктуризировать обязательства на сумму $3,34 млрд. Кредиторы 19 июня приступили к голосованию по плану добровольной реструктуризации внешних обязательств МБА и озвучат свое решение на встрече 18 июля. План будет осуществляться после получения согласия как минимум двух третей кредиторов.
МБА создан в 1992 году и является крупнейшим банком Азербайджана. Доля Минфина Азербайджана в капитале банка составляет 76,73%.
Доходы госбюджета на 2017 год были утверждены на уровне 16 млрд 255 млн манатов, расходы - 16 млрд 900 млн манатов, дефицит - 645 млн манатов или 1,05% ВВП.
А.Азизов
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