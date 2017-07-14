В Ираке полиция организовала выставку техники, отбитой у ИГ

Иракская полиция в пятницу показала журналистам трофейную технику, захваченную в боевиков "Исламского государства", сообщает ливанская газета "Дейли стар".

В частности, на выставке показаны 23 автомобиля, которые боевики подготовили для того, чтобы начинить их взрывчаткой. Многие автомобили выкрашены в камуфляжный цвет или в синий - цвет иракской федеральной полиции. Кроме того, на выставке представлено отбитое у боевиков зенитное орудие.

После выставки иракская полиция намерена уничтожить эту технику, отмечает издание.