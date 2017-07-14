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Дальнее зарубежье 14.07.2017 18:03

В Ираке полиция организовала выставку техники, отбитой у ИГ

Иракская полиция в пятницу показала журналистам трофейную технику, захваченную в боевиков "Исламского государства", сообщает ливанская газета "Дейли стар".

В частности, на выставке показаны 23 автомобиля, которые боевики подготовили для того, чтобы начинить их взрывчаткой. Многие автомобили выкрашены в камуфляжный цвет или в синий - цвет иракской федеральной полиции. Кроме того, на выставке представлено отбитое у боевиков зенитное орудие.

После выставки иракская полиция намерена уничтожить эту технику, отмечает издание.

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Тэги: ИРАК, ТРОФЕИ, ВЫСТАВКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]