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Туризм 14.07.2017 18:23

Турпоток из России в Израиль с начала 2017 года вырос на 24%

Рост турпотока из РФ в Израиль за первое полугодие 2017 года составил 24%, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе министерства туризма Израиля.

В июне страну посетили 32,3 тыс. россиян, это на 52% больше, чем в аналогичный период 2016 года. Всего за полгода в Израиль приехали 182,3 тыс. путешественников из России, рост турпотока составил 24%.

Общее количество иностранных туристов, посетивших страну за шесть месяцев, составило 1,83 млн человек (плюс 26% к 2016 году). В июне 2017 года Израиль принял 322,7 тыс. путешественников со всего мира, включая однодневных туристов и пассажиров круизных лайнеров. Это на 32% больше, чем годом ранее.

"Наибольшее количество туристов в Израиль прибывает из США, затем следует Россия, на третьем месте - Франция. Однако темпы роста российского турпотока значительно превышают конкурентов Топ-3, интерес к Израилю как к туристическому направлению стремительно растет", - отметили в пресс-службе министерства.

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Тэги: РОССИЯ, ИЗРАИЛЬ, ТУРИСТЫ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]