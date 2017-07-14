Турпоток из России в Израиль с начала 2017 года вырос на 24%

Рост турпотока из РФ в Израиль за первое полугодие 2017 года составил 24%, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе министерства туризма Израиля.

В июне страну посетили 32,3 тыс. россиян, это на 52% больше, чем в аналогичный период 2016 года. Всего за полгода в Израиль приехали 182,3 тыс. путешественников из России, рост турпотока составил 24%.

Общее количество иностранных туристов, посетивших страну за шесть месяцев, составило 1,83 млн человек (плюс 26% к 2016 году). В июне 2017 года Израиль принял 322,7 тыс. путешественников со всего мира, включая однодневных туристов и пассажиров круизных лайнеров. Это на 32% больше, чем годом ранее.

"Наибольшее количество туристов в Израиль прибывает из США, затем следует Россия, на третьем месте - Франция. Однако темпы роста российского турпотока значительно превышают конкурентов Топ-3, интерес к Израилю как к туристическому направлению стремительно растет", - отметили в пресс-службе министерства.