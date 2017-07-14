В Канаде выписан из больницы экс-президент США Картер

Бывший президент США Джимми Картер выписан из больницы канадского города Виннипег, в которую был отправлен из-за обезвоживания организма, сообщает в пятницу агентство Ассошиэйтед Пресс.

92-летний Дж.Картер был госпитализирован накануне. Он вместе с супругой принимал участие в благотворительной акции по строительству жилья в Виннипеге на севере Канады.

Из-за жары экс-президент США почувствовал себя плохо и был доставлен в больницу.

Представитель бывшего американского лидера Дайанна Конджилео поблагодарила от лица Дж.Картера и его супруги за поддержку и пожелания выздоравливания в адрес экс-президента США.

Дж.Картер был президентом США с 1977 по 1981 год.