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Дальнее зарубежье 14.07.2017 18:50

В Канаде выписан из больницы экс-президент США Картер

Бывший президент США Джимми Картер выписан из больницы канадского города Виннипег, в которую был отправлен из-за обезвоживания организма, сообщает в пятницу агентство Ассошиэйтед Пресс.

92-летний Дж.Картер был госпитализирован накануне. Он вместе с супругой принимал участие в благотворительной акции по строительству жилья в Виннипеге на севере Канады.

Из-за жары экс-президент США почувствовал себя плохо и был доставлен в больницу.

Представитель бывшего американского лидера Дайанна Конджилео поблагодарила от лица Дж.Картера и его супруги за поддержку и пожелания выздоравливания в адрес экс-президента США.

Дж.Картер был президентом США с 1977 по 1981 год.

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Тэги: США, ЭКС/ПРЕЗИДЕНТ, ЗДОРОВЬЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]