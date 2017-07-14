Дефицит госбюджета Азербайджана за I полугодие составил около 6% к бюджетным расходам

Дефицит госбюджета Азербайджана в I-ом полугодии 2017 года составил 471,1 млн манатов или 5,7% к расходам, отмечается в данных министерства финансов.

Согласно данным Минфина, доходы госбюджета Азербайджана в I-ом полугодии составили 7 млрд 722,8 млн манатов, прогноз выполнен на 102,3%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы госбюджета увеличились на 25,9%.

В структуре доходов поступления по линии министерства налогов составили 3 млрд 353 млн манатов (прогноз выполнен на 102,5%), по линии Государственного таможенного комитета – 1 млрд 169,2 млн манатов (прогноз выполнен 111,9%).

Трансферты в госбюджет из Государственного нефтяного фонда составили 2 млрд 991 млн манатов, прочие доходы – 58,6 млн манатов, внебюджетные доходы бюджетных организаций – 151 млн манатов.

При этом во II-ом квартале текущего года доходы госбюджета составили 4 млрд 131,1 млн манатов и на 68,3% превысили показатель апреля-июня прошлого года.

Расходы госбюджета в I-ом полугодии составили 8 млрд 193,9 млн манатов, прогноз выполнен на 100,2%. При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы госбюджета выросли на 20,1%.

Социальные расходы составили 3 млрд 499,9 млн манатов или 42,7% всех расходов госбюджета в январе-июне. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их объем увеличился на 18,3%.

Государственные капвложения в первом полугодии в социальную инфраструктуру составили 397,8 млн манатов, в коммунальную, транспортную и энергетическую – 1 млрд 180,8 млн манатов, в проекты в Нахчыванской Автономной республике – 41,5 млн манатов.

Во втором квартале текущего года расходы госбюджета составили 4 млрд 281,2 млн манатов, что на 2% показатель апреля-июня прошлого года.

По данным Минфина, доходы сводного бюджета Азербайджана в I-ом полугодии составили 11 млрд 606,1 млн манатов, расходы – 11 млрд 507,1 млн манатов, профицит - 99 млн манатов.

Доходы госбюджета на 2017 год утверждены на уровне 16 млрд 766 млн манатов, расходы – 17 млрд 941 млн манатов. Дефицит госбюджета прогнозируется в 1 млрд 175 млн манатов или 1,8% ВВП.

А.Азизов