Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.9409 RUR   0.0284 GBR   2.205 TRY   0.4767

Цена на нефть

    $/bbl WTI   45.04 Brent   47.52

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 22° 34° Завтра 22° 31° 16 Июл 23° 32° 17 Июл 23° 32°

Макроэкономика 14.07.2017 18:24

Дефицит госбюджета Азербайджана за I полугодие составил около 6% к бюджетным расходам

Дефицит госбюджета Азербайджана в I-ом полугодии 2017 года составил 471,1 млн манатов или 5,7% к расходам, отмечается в данных министерства финансов.

Согласно данным Минфина, доходы госбюджета Азербайджана в I-ом полугодии составили 7 млрд 722,8 млн манатов, прогноз выполнен на 102,3%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы госбюджета увеличились на 25,9%.

В структуре доходов поступления по линии министерства налогов составили 3 млрд 353 млн манатов (прогноз выполнен на 102,5%), по линии Государственного таможенного комитета – 1 млрд 169,2 млн манатов (прогноз выполнен 111,9%).

Трансферты в госбюджет из Государственного нефтяного фонда составили 2 млрд 991 млн манатов, прочие доходы – 58,6 млн манатов, внебюджетные доходы бюджетных организаций – 151 млн манатов.

При этом во II-ом квартале текущего года доходы госбюджета составили 4 млрд 131,1 млн манатов и на 68,3% превысили показатель апреля-июня прошлого года.

Расходы госбюджета в I-ом полугодии составили 8 млрд 193,9 млн манатов, прогноз выполнен на 100,2%. При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы госбюджета выросли на 20,1%.

Социальные расходы составили 3 млрд 499,9 млн манатов или 42,7% всех расходов госбюджета в январе-июне. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их объем увеличился на 18,3%.

Государственные капвложения в первом полугодии в социальную инфраструктуру составили 397,8 млн манатов, в коммунальную, транспортную и энергетическую – 1 млрд 180,8 млн манатов, в проекты в Нахчыванской Автономной республике – 41,5 млн манатов.

Во втором квартале текущего года расходы госбюджета составили 4 млрд 281,2 млн манатов, что на 2% показатель апреля-июня прошлого года.

По данным Минфина, доходы сводного бюджета Азербайджана в I-ом полугодии составили 11 млрд 606,1 млн манатов, расходы – 11 млрд 507,1 млн манатов, профицит - 99 млн манатов.

Доходы госбюджета на 2017 год утверждены на уровне 16 млрд 766 млн манатов, расходы – 17 млрд 941 млн манатов. Дефицит госбюджета прогнозируется в 1 млрд 175 млн манатов или 1,8% ВВП.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГОСБЮДЖЕТ, ДЕФИЦИТ


Похожие новости


Госбюджет Азербайджана за 2016г исполнен с дефицитом в 0,4% ВВП - замминистра финансов Дефицит госбюджета Азербайджана в январе-апреле составил 1,8% ВВП Дефицит сводного бюджета Азербайджана за I квартал превысил 7% ВВП Дефицит госбюджета Азербайджана в I квартале превысил 2% ВВП Дефицит госбюджета Азербайджана за 2016г составил 0,4% ВВП Госбюджет Азербайджана в 2016г будет исполнен с дефицитом в 0,3% ВВП

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]