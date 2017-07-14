Azeravtoyol получит 6 млн манатов на строительство автодороги в Имишлинском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении ОАО "Azeravtoyol" из госбюджета 6 млн манатов на строительство автодороги Имишлинском районе.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в пятницу на сайте главы государства.

Автодорога Имишли-Отузики-Гарагашлы соединяет 6 населенных пунктов, в которых проживают 40 тыс. человек.

Средства на строительство автодороги будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2017 год.

Минфину поручено обеспечение выделение данных средств.

А.Азизов