Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о награждении орденом "Шараф" уполномоченного по правам человека (омбудсмен) Эльмиру Сулейманову.

Соответствующее распоряжение президента опубликовано в пятницу на сайте главы государства.

Э.Сулейманова представлена к ордену "Шараф" "за плодотворную работу в сфере защиты прав человека и активную деятельность в общественно-политической жизни Азербайджана".

А.Азизов