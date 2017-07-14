Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о награждении орденом "Шараф" уполномоченного по правам человека (омбудсмен) Эльмиру Сулейманову.
Соответствующее распоряжение президента опубликовано в пятницу на сайте главы государства.
Э.Сулейманова представлена к ордену "Шараф" "за плодотворную работу в сфере защиты прав человека и активную деятельность в общественно-политической жизни Азербайджана".
А.Азизов
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