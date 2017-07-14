Два туриста погибли, четверо ранены в Египте в результате нападения вооруженного ножом человека на гостиницу в Хургаде - ТВ

Вооруженный ножом человек атаковал туристов в гостинице в египетском городе Хургада, сообщило в пятницу МВД страны.

Согласно сообщениям местных СМИ, два человека погибли, четыре получили ранения.

Пострадавшие направлены в местную больницу.

Представитель египетского МВД сообщил, что погибшие были гражданами Украины. О национальностях других пока не сообщается.

Полиция задержала нападавшего, начато расследование.

По первоначальным данным, атаковавший туристов человек приплыл на закрытый пляж гостиницы с общественного пляжа, находящегося неподалеку.