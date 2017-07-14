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Дальнее зарубежье 14.07.2017 19:09

Два туриста погибли, четверо ранены в Египте в результате нападения вооруженного ножом человека на гостиницу в Хургаде - ТВ

Вооруженный ножом человек атаковал туристов в гостинице в египетском городе Хургада, сообщило в пятницу МВД страны.

Согласно сообщениям местных СМИ, два человека погибли, четыре получили ранения.

Пострадавшие направлены в местную больницу.

Представитель египетского МВД сообщил, что погибшие были гражданами Украины. О национальностях других пока не сообщается.

Полиция задержала нападавшего, начато расследование.

По первоначальным данным, атаковавший туристов человек приплыл на закрытый пляж гостиницы с общественного пляжа, находящегося неподалеку.

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Тэги: ЕГИПЕТ, ТУРИСТЫ, АТАКА, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]