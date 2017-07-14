S&P в течение 90 дней будет изучать финансовые операции SOCAR для проведения рейтинговой оценки

Международное агентство S&P Global Ratings поместило долгосрочный корпоративный кредитный рейтинг «BB» компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в список CreditWatch Negative («рейтинги на пересмотре с негативными ожиданиями»), отмечается в сообщении агентства.

"Помещение рейтинга SOCAR в список CreditWatch отражает неопределенность относительно того, будет ли возможное значительное ухудшение оценки собственной кредитоспособности (SACP) компенсировано благодаря поддержке от государства, если отрицательная динамика показателей, наблюдавшаяся в 2016 году, не сменится на противоположную достаточно быстро", - отмечается в сообщении.

Агентство отмечает риск возможного значительного ухудшения оценки SACP компании (текущий уровень - «b+»). Потенциальные риски связаны с недостаточной ясностью в отношении финансовой политики компании и подхода руководства к капитальным расходам, управлению ликвидностью и значительному объему торговых операций.

Позитивное влияние на рейтинг SOCAR («BB») в настоящее время оказывает «чрезвычайно высокая», согласно ожиданиям агентства, вероятность получения поддержки со стороны государства. "Мы по-прежнему считаем, что SOCAR играет «критически важную» роль в экономике Азербайджана, которая сильно зависит от нефтегазового сектора. Однако нам потребуется провести оценку того, каким образом правительство контролирует консолидированные финансовые показатели компании, ее капитальные расходы и практику управления рисками, в том числе в дочерних структурах SOCAR за пределами Азербайджана. Нам также потребуется более подробная информация о том, какие механизмы поддержки могут использоваться правительствам для поддержки инвестиционной программы SOCAR и (в случае необходимости) ликвидности", - подчеркивается в пресс-релизе.

S&P намерено проанализировать мотивы, которые могут быть у государства для поддержания роста бизнеса SOCAR, непосредственно не связанного с добычей нефти и газа в Азербайджане (например, торговых операций и строительства химических и нефтеперерабатывающих предприятий в Турции).

"Кроме того, мы отмечаем, что Международный банк Азербайджана (МБА), на долю которого приходится около 40% активов банковской системы Азербайджана, объявил о реструктуризации долга в мае 2017 г. Насколько мы понимаем, денежные средства SOCAR на счетах в МБА не подлежат реструктуризации, однако мы проследим, будет ли правительство покрывать убытки компании в случае их возникновения. В целом мы должны будем определить, свидетельствует ли это об изменении политики правительства Азербайджана в отношении поддержки других организаций, связанных с государством (ОСГ), в частности SOCAR", - отмечается в сообщении.

Финансовые результаты SOCAR по итогам 2016 году оказались хуже, чем ожидали аналитики S&P: скорректированное отношение «свободный денежный поток от операционной деятельности до изменений оборотного капитала (funds from operations — FFO) / долг» составило всего 10,5%. Показатель скорректированного долга повысился с 12,8 млрд до 18,4 млрд манатов ($10,4 млрд), главным образом в связи со значительной отрицательной величиной свободного денежного потока от операционной деятельности (free operating cash flow — FOCF).

Всего 0,9 млрд манатов из общего объема капитальных расходов в размере 4,5 млрд манатов были обеспечены государственным финансированием в форме вливания в капитал, а значение денежного потока от операционной деятельности было минимальным в связи с масштабным оттоком оборотного капитала в размере 2 млрд манатов, который, был связан с трейдингом.

"Мы по-прежнему считаем обязательствами, аналогичными долгу, опцион «пут» по акциям турецкой дочерней компании Steas (2,8 млрд манатов) и долгосрочные авансовые платежи в рамках отложенной продажи акций в ключевых стратегически значимых проектах (таких как проект Шах-Дениз и строительство связанных с этим проектом трубопроводов; 2,9 млрд манатов), поскольку вместо привлечения заемных средств компания ускорила процесс монетизации активов и в 2023 году должна будет передать наиболее крупные стратегические активы ЗАО «Южный газовый коридор». В результате эти обязательства фактически становятся приоритетными по отношению к погашению выпуска еврооблигаций SOCAR в 2030 году", - подчеркивается в пресс-релизе.

Требование о реструктуризации долга не распространяется на денежные средства SOCAR объемом 1,1 млрд манатов (по состоянию на конец 2016г), размещенных в допустившем дефолт МБА. По информации руководства компании, эти средства, по-прежнему, доступны для финансирования капитальных или операционных расходов. "Тем не менее, мы полагаем, что компания подвергается рискам, присущим слабой финансовой системе Азербайджана, а также другим рискам, связанным с деятельностью в Азербайджане, в том числе связанным с низкими внутренними ценами и колебаниями валютного курса", - отмечает агентство

S&P подчеркивает существенную неопределенность относительно будущих финансовых показателей SOCAR и будет стараться получить более подробную информацию об инвестиционных планах компании, ожидаемом финансировании со стороны государства и возможном поступлении денежных средств от новых проектов после их завершения.

SOCAR принимает участие в реализации нескольких крупных стратегических проектов, выполнение которых должно завершиться в 2018-2020гг. "Однако существует значительная неопределенность относительно степени вовлеченности компании в эти проекты и обеспеченности проектов государственным финансированием. Международный проект по разработке крупного газового месторождения Шах-Дениз в Азербайджане является ключевым и предусматривает значительное увеличение добычи — почти на 16 млрд куб. м в год (в настоящее время — около 9 млрд куб. м), а также строительство трубопроводов для увеличения поставок газа в Турцию и Южную Европу в 2018-2020 гг. "Правительство считает этот проект стратегически очень значимым для страны и готово финансировать значительную часть связанных с ним капитальных расходов. Помимо этих крупных капитальных расходов компания SOCAR вложила значительные средства в строительство завода по производству карбамида и нефтеперерабатывающего завода, а также приобрела завод по производству метанола за 810 млн манатов. По нашему мнению, эти проекты могут иметь меньшее стратегическое значение для Азербайджана и будут финансироваться за счет средств самой компании", - подчеркивается в сообщении.

Кроме того, агентство отмечает значительный (и продолжающий расти) объем торговых операций SOCAR и хочет получить более подробную информацию об их доле в генерируемом показателе EBITDA и увеличении оборотного капитала, а также о практике управления рисками в отношении этих операций. "Насколько мы понимаем, с торговыми операциями связано около 3 млрд манатов из общего объема консолидированного краткосрочного долга SOCAR по состоянию на конец 2016г (6,7 млрд манатов)", - отмечается в пресс-релизе.

SOCAR — вертикально-интегрированная нефтегазовая компания средней величины.

"Мы планируем вывести рейтинг SOCAR из списка CreditWatch в ближайшие 90 дней после проведения повторной оценки связи компании с государством, планов правительства по ее поддержке и характеристик собственной кредитоспособности SOCAR. В зависимости от нашей оценки вероятности предоставления государственной поддержки рейтинг SOCAR может быть подтвержден или понижен на одну ступень. Мы можем также понизить рейтинг компании на две ступени, если придем к выводу о снижении вероятности получения компанией поддержки со стороны государства и пересмотрим оценку SACP в сторону ухудшения на две ступени (до «b-»)", - указывается в сообщении.

S&P также проведет оценку запланированных собственных капитальных расходов SOCAR, ожидаемых вливаний капитала от государства и влияние увеличения торговых операций. "Мы также должны будем получить более подробную информацию о финансовой политике, управлении рисками и корпоративном управлении в компании. Мы можем пересмотреть оценку SACP (вероятнее всего, на 1-2 ступени в сторону ухудшения) в случае снижения скорректированного отношения «FFO / долг» до менее чем 12%, существенного давления на показатели ликвидности или обнаружения недостатков в системе управления рисками компании", - отмечается в пресс-релизе.

А.Азизов