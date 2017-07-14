Затмение в США может затронуть солнечные электростанции мощностью 9 тыс. МВт

Солнечное затмение в США, которое будет наблюдаться 21 августа на территории всей страны на участке шириной свыше 110 км, может снизить выработку электроэнергии на солнечных электростанциях мощностью 9 тыс. МВт на срок до двух часов, сообщает агентство Bloomberg.
В частности, крупнейший оператор солнечных батарей в стране PJM Interconnection отметил, что затмение может привести к остановке работы панелей совокупной мощностью около 2,5 тыс. МВт, размещенные преимущественно в штатах Нью-Джерси и Северная Каролина.
Наибольшие проблемы могут возникнуть в Калифорнии, которая в определенные дни обеспечивает до 40% спроса на электричество за счет солнечных электростанций.
Отмечается, что с 2012 года объем установленных в США мощностей по выработке электричества из солнечной энергии вырос в девять раз.
Париж остается верным своим обязательствам по мирному урегулированию карабахского конфликта – посол Франции в Баку
Омбудсмен Азербайджана награждена орденом "Шараф"
Президент Алиев направил обращение Эрдогану в связи с годовщиной попытки госпереворота в Турции
Нефть дорожает и завершает неделю в плюсе, Brent торгуется у $48,7 за баррель
Президент Азербайджана утвердил поправки в ряд законов о применении безналичных расчетов
S&P в течение 90 дней будет изучать финансовые операции SOCAR для проведения рейтинговой оценки
Azeravtoyol получит 6 млн манатов на строительство автодороги в Имишлинском районе
Азеригаз газифицировал в I полугодии 35 населенных пункта в Азербайджане
Azeravtoyol получит более 14 млн манатов на строительство автодороги в Сабирабадском районе
Глава Пентагона заявляет, что не может подтвердить уничтожение главаря ИГ
Минск против размещения контингентов НАТО в Балтии и Польше, а также против базы РФ в Белоруссии - МИД
Два туриста погибли, четверо ранены в Египте в результате нападения вооруженного ножом человека на гостиницу в Хургаде - ТВ
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
В Российском информационно-культурном центре состоится открытие фотовыставки
Nar показал 100%-й результат по ответам на запросы клиентов в социальных сетях
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»