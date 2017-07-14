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Это интересно 14.07.2017 19:54

Затмение в США может затронуть солнечные электростанции мощностью 9 тыс. МВт

Солнечное затмение в США, которое будет наблюдаться 21 августа на территории всей страны на участке шириной свыше 110 км, может снизить выработку электроэнергии на солнечных электростанциях мощностью 9 тыс. МВт на срок до двух часов, сообщает агентство Bloomberg.

В частности, крупнейший оператор солнечных батарей в стране PJM Interconnection отметил, что затмение может привести к остановке работы панелей совокупной мощностью около 2,5 тыс. МВт, размещенные преимущественно в штатах Нью-Джерси и Северная Каролина.

Наибольшие проблемы могут возникнуть в Калифорнии, которая в определенные дни обеспечивает до 40% спроса на электричество за счет солнечных электростанций.

Отмечается, что с 2012 года объем установленных в США мощностей по выработке электричества из солнечной энергии вырос в девять раз.

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Тэги: США, ЗАТМЕНИЕ, ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]