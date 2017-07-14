Глава Пентагона заявляет, что не может подтвердить уничтожение главаря ИГ

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил журналистам в пятницу, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о гибели главаря "Исламского государства" Абу Бакра аль-Багдади.

"Если бы мы знали, мы бы сказали вам прямо сейчас. Я не могу подтвердить или опровергнуть это", - сказал Дж. Мэттис.

"Наш подход заключается в следующем: мы будем допускать, что он жив до того момента, пока не будет доказано обратного", - добавил он.

Ранее на этой неделе СМИ распространили данные о гибели главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади. Информация была подтверждена самой группировкой ИГ, которая сделала короткое заявление о намерении назначить преемника Б.аль-Багдади.

16 июня в российском военном ведомстве заявили, что в конце мая в Сирии в результате российского авиаудара, по предварительным данным, был уничтожен лидер ИГИЛ Ибрагим Абу Бакр аль-Багдади и 300 боевиков. "По информации, которая проверяется по различным каналам, на совещании присутствовал также лидер ИГИЛ Ибрагим Абу-Бакр аль-Багдади, который в результате удара был уничтожен", - заявили тогда в Минобороны.