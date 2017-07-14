Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.9409 RUR   0.0284 GBR   2.205 TRY   0.4767

Цена на нефть

    $/bbl WTI   45.04 Brent   47.52

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 22° 34° Завтра 22° 31° 16 Июл 23° 32° 17 Июл 23° 32°

Дальнее зарубежье 14.07.2017 20:07

Глава Пентагона заявляет, что не может подтвердить уничтожение главаря ИГ

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил журналистам в пятницу, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о гибели главаря "Исламского государства" Абу Бакра аль-Багдади.

"Если бы мы знали, мы бы сказали вам прямо сейчас. Я не могу подтвердить или опровергнуть это", - сказал Дж. Мэттис.

"Наш подход заключается в следующем: мы будем допускать, что он жив до того момента, пока не будет доказано обратного", - добавил он.

Ранее на этой неделе СМИ распространили данные о гибели главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади. Информация была подтверждена самой группировкой ИГ, которая сделала короткое заявление о намерении назначить преемника Б.аль-Багдади.

16 июня в российском военном ведомстве заявили, что в конце мая в Сирии в результате российского авиаудара, по предварительным данным, был уничтожен лидер ИГИЛ Ибрагим Абу Бакр аль-Багдади и 300 боевиков. "По информации, которая проверяется по различным каналам, на совещании присутствовал также лидер ИГИЛ Ибрагим Абу-Бакр аль-Багдади, который в результате удара был уничтожен", - заявили тогда в Минобороны.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ПЕНТАГОН, ИГ, ГЛАВАРЬ


Похожие новости


Самолеты авианосца "Джордж Буш" наносят удары по целям ИГ в Сирии и Ираке из Средиземноморья - Пентагон Борьба с экстремистами из ИГ - дело нескольких лет, утверждают в Пентагоне

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]