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Это интересно 14.07.2017 20:35

Путин считает порядочность главным необходимым качеством для современных лидеров

Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает порядочность главным лидерским качеством в современном мире.

"Порядочностью. На это накладывается все остальное. Если этого базиса, фундамента нет, все остальное бессмысленно ", - сказал он в пятницу на встрече с работниками Лебединского горно-обогатительного комбината.

Так президент ответил на вопрос, какие ключевые качества, по его мнению, должны быть присущи лидеру в условиях современного мира.

Вместе с тем, В.Путин отметил, что этого недостаточно, так как лидеру необходим и профессионализм и современные знания. "Поэтому, второе, я бы сказал - умение постоянно учиться у тех, кто в чем-то лучше тебя", - добавил глава государства.

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Тэги: ПУТИН, ЛИДЕРЫ, КАЧЕСТВА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]